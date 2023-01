Humanitas divulga resultado do Vestibular de Medicina 2023

A Fundação Vunesp divulgou nesta terça-feira, dia 3 de janeiro, o resultado final do Vestibular de Medicina 2023 da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos (Humanitas). Desse modo, os candidatos já podem consultar a lista de convocados em 1ª chamada por meio do site da Fundação Vunesp.

De acordo com as orientações da instituição, os convocados nesta 1ª chamada deverão realizar as matrículas nos dias 5 e 6 de janeiro de 2023, das 8h às 15h.

O procedimento deve ser feito presencialmente, com a entrega de documentos na Secretaria Acadêmica da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos. A lista completa de documentos necessários está disponível neste site.

Conforme o cronograma, há a previsão de uma 2ª chamada para o dia 9 de janeiro, com matrículas nos dias 10 e 11 seguintes. A lista de espera já está disponível.

Como foi a seleção?

A Humanitas realizou a aplicação das provas do Vestibular de Medicina 2023 no dia 4 de dezembro de 2022, no período das 14h às 19 horas (horário de Brasília). Os locais de prova foram exclusivamente nas cidades de São Paulo e São José dos Campos (SP).

De acordo com o edital, a avaliação foi composta por três provas sobre assuntos do Ensino Médio. A Prova I contou com 8 questões dissertativas sobre tópicos de Química e Biologia. Já a Prova II foi composta por 40 questões objetivas de Língua Portuguesa, Matemática, Geografia, História, Língua Inglesa e Física, enquanto a Prova III consistiu em uma Redação em Língua Portuguesa.

De acordo com o edital, a oferta total da Humanitas é de 60 vagas no curso de Medicina (período integral) para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023.

Acesse a página do vestibular para mais informações.

