Ibema OFERECE EMPREGOS em dois estados

A Ibema, empresa que produz papéis para embalagens de maneira inovadora e sustentável para o Brasil e para o mundo, anuncia novas vagas de emprego no Paraná e em São Paulo. Assim, antes mesmo de falar mais sobre a 3ª maior fabricante de papel-cartão do país, verifique as oportunidades abaixo:

Analista de Inteligência de Mercado Sênior – Curitiba – PR – Efetivo;

Analista de PCP – JR – Turvo – PR – Temporário;

Analista de Planejamento de Manutenção Pleno – Embu das Artes – SP – Efetivo;

Auxiliar de Logística – Araucária – PR – Efetivo;

Estágio em Meio Ambiente – Embu das Artes – SP – Estágio;

ESTÁGIO EM PLANEJAMENTO DE MANUTENÇÃO – Embu das Artes – SP – Estágio;

Estágio em Processos Industriais – Turvo – PR – Estágio;

ESTÁGIO EM PROCESSOS INDUSTRIAIS – Embu das Artes – SP – Estágio: Análise de dados do processo produtivo; Monitoramento e desenvolvimento de planos de ação; Levantamento de dados do processo para análises e tomadas de decisão.

Mais sobre a Ibema e como se candidatar

Bom, agora que já foi possível verificar a lista de cargos, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

Sobre a Ibema, é interessante destacar que a marca está presente em diversos segmentos do mercado nacional e internacional, contribuindo para a confecção de milhares de embalagens, livros, materiais promocionais e demais serviços realizados pela indústria gráfica.

Seus produtos são utilizados em setores variados, como: medicamentos/ farmacêuticos, alimentação, bebidas, cosméticos, calçados, vestuário, higiene pessoal e do lar, brinquedos, editorial e promocional.

Graças ao trabalho árduo, a constante evolução em inovação, o seu senso de sustentabilidade e a experiência de mais de 60 anos na fabricação de papel-cartão, os produtos Ibema estão presentes no cotidiano de milhares de pessoas ao redor do planeta. Isto é, não perca tempo e se candidate em uma das vagas disponíveis!

