A Icatu Seguros é especializada no mercado de previdência, capitalização e vida e atualmente é uma das maiores seguradoras presentes no Brasil. A companhia nasceu com o intuito de auxiliar as pessoas no planejamento do seu futuro, protegendo o seu presente. Hoje a companhia está contratando novos profissionais para auxiliar em suas atividades. Confira.

Icatu Seguros abre 32 vagas de emprego pelo país

A Icatu Seguros busca entregar excelência em seus serviços, visando a qualidade de vida das pessoas. A empresa foi fundada em 1930 e desde então vem crescendo e se desenvolvendo cada vez mais, atualmente são mais de 50 milhões de clientes que utilizam desses seus serviços.

Hoje a empresa está recrutando novas pessoas para a formação de uma equipe talentosa, por isso busca por profissionais qualificados e especializados. Confira, a seguir, as oportunidades disponibilizadas e os locais de trabalho.

Analista de Sistemas Sênior – Rio de Janeiro;

Assessor Comercial – São Paulo;

Líder de Equipe Comercial – São Paulo;

Analista de Processos e Negócios Sênior – Rio de Janeiro;

Assessor Comercial Comissionado – Rio Grande do Sul;

Gerente de Alta Renda – São Paulo;

Assistente de Relacionamento (PCD) – Rio de Janeiro;

Programa de Estágio – Rio de Janeiro;

Técnico de Operações (PCD) – Rio de Janeiro.

Como se candidatar

Para se candidatar nas oportunidades divulgadas, basta seguir as orientações disponíveis no site 123 empregos e cadastrar um currículo para análise.

