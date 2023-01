ICISMEP – MG publica Concurso público para nível médio e superior

Em Minas Gerais, a Instituição de Cooperação Intermunicipal do Médio Paraopeba (ICISMEP) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 22 vagas em cargos nível médio e superior.

As oportunidades são para os cargos de Contador (1 vaga); Assistente Jurídico (1 vaga); Analista Administrativo – todas as áreas (5 vagas); Analista de Controle e Finanças (6 vagas); Assistente Administrativo (7 vagas); e Analista de Compras (2 vagas).

Os salários oferecidos variam entre R$ 1.727,09 a R$ 3.511,75, por carga horária de 44 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até às 17h de 28 de abril de 2023, no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Gestão de Concursos. O valor da inscrição oscila entre R$ 60,00 a R$ 90,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) e prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações objetivas serão aplicadas no dia 11 de julho de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

ASSISTENTE ADMINISTRATIVO: Realizar atividades administrativas e de apoio, ligadas aos processos de compras e aquisição de produtos através de processos públicos; Realizar atividades administrativas de apoio à conferência, prestação de contas e fiscalização; Realizar pesquisas de preços e ofertas de mercado, pesquisar bancos de preços, comparar valores e produtos ofertados no mercado; Emitir mapa de cotações; Auxiliar na montagem de editais de compras por licitação; Conferir documentações de participantes e editais, Contatar clientes e fornecedores, Cadastrar editais, Colocar pedidos de compras em sistema; Auxiliar no desenvolvimento de processos licitatórios de compras; entre outras atividades.

ANALISTA DE COMPRAS: Acompanhar/conduzir o trâmite das licitações, dar impulso ao procedimento licitatório e executar quaisquer outras atividades necessárias ao seu bom andamento; Tomar decisões do âmbito da disputa; Coordenar todo o processo licitatório, com o apoio dos setores responsáveis; Receber, examinar e decidir as impugnações e pedidos de esclarecimento; No caso de pregão eletrônico: conduzir a sessão pública na internet; Verificar a conformidade da proposta com os critérios do edital; Conduzir os lances; Verificar e julgar a habilitação dos participantes; entre outras atividades.

ANALISTA ADMINISTRATIVO: Responsável por controlar, conduzir, conferir e autuar processos administrativos e licitatórios do Consórcio ICISMEP; Profissional com total domínio e conhecimento das atividades com atribuições voltadas para: planejar, organizar, controlar e assessorar a organização nos processos de administração e de controle; Cumprir e fiscalizar o cumprimento da legislação vigente; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 01/2022