IDOMED recebe inscrições para 40 bolsas em Medicina em 2023

O Instituto de Educação Médica (IDOMED) abriu as inscrições para o processo seletivo do curso de Medicina, que conta com a oferta de 40 bolsas. A seleção visa o ingresso de novos alunos no curso no primeiro semestre de 2023.

De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até o dia 24 de janeiro. As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do IDOMED.

As bolsas ofertadas são para Angra dos Reis (RJ), Iguatú (CE), Quixadá (CE), Canindé (CE), Açailândia (MA), Castanhal (PA), Jaraguá do Sul (SC), Juazeiro (BA), Alagoinhas (BA) e Ji-Paraná (RO).

Seleção via Enem

Podem se inscrever nesse processo seletivo os estudantes que fizeram o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), entre 2017 e 2021, já que a classificação será feita por meio do aproveitamento das notas do Enem.

Além disso, é preciso atender às condições estabelecidas no edital de cada unidade, como: não ter diploma de curso superior, ter renda familiar mensal que não exceda o valor de 1,5 a 3 salários-mínimos per capita, a depender da instituição escolhida e ter cursado o ensino médio completo em escola da rede pública ou em instituições privadas com bolsa integral.

De acordo com o diretor executivo nacional do IDOMED, dr. Silvio Pessanha Neto, “ao término do curso, os bolsistas poderão atuar no próprio município, auxiliando o sistema de saúde local e ofertando uma melhor qualidade de vida aos moradores da região”.

A divulgação do resultado final está prevista para o dia 3 de fevereiro, após 18h no site do IDOMED. Os candidatos aprovados deverão realizar a matrícula no dia 6 de fevereiro, com a entrega dos documentos de forma presencial, nas secretarias dos campi.

