Idoso morre atropelado em rodovia do sul da Bahia

Foto: Reprodução / TV Santa Cruz

Um idoso de 61 anos morreu após ser atropelado, na noite de terça-feira (17), no Km 14 da BR-415, trecho da cidade de Ilhéus, no sul da Bahia. Segundo informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE) e do g1 bahia, a vítima foi identificada como Jeilson Pereira dos Santos.

Moradores da região contaram que Jeilson atravessava a rodovia, que corta o bairro Banco da Vitória, quando foi atingido por um veículo em alta velocidade. O motorista fugiu do local sem prestar socorro à vítima. Mas, a polícia não confirmou a informação citada pela comunidade.

Segundo a polícia, a família de Jeilson registrou boletim de ocorrência na delegacia da cidade. O corpo do idoso foi encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) de Ilhéus para realização de perícia. O velório e sepultamento da vítima aconteceu na tarde desta quarta-feira (18).

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.