Ifba anuncia título de Doutor Honoris Causa a Gilberto Gil

Gilberto Gil vai receber o título de Doutor Honoris Causa pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA). O anúncio foi feito feito nesta quarta-feira (18), e a cerimônia de outorga da horaria será realizada no dia 7 de fevereiro, às 17h, no Teatro Castro Alves.

“É uma grande honra e uma imensa alegria para toda a comunidade IFBA conferir esse título a esse artista magnífico que é Gilberto Gil. A cerimônia de entrega do título de Doutor Honoris Causa a este baiano aplaudido e reverenciado mundialmente estará inscrita como um capítulo especial na história da nossa Instituição, da educação e da cultura da Bahia e do Brasil”, afirma a reitora do Instituto Federal da Bahia, Luzia Mota.

Ainda segundo a reitora da instituição, ao condecorar Gilberto Gil com a honraria, o Ifba reconhece a importância e a excelência da atuação do artista baiano.

A expressão honoris causa vem do latim e significa “por causa da honra”. No entanto, o título de doutor honoris causa é diferente daquele recebido pela pessoa que conclui um curso doutorado. A concessão do título honorífico indica que a atuação da personalidade em sua área é tão relevante e honrosa que lhe confere legitimidade para ser considerada doutora.

Além disso, esta é a mais alta honraria concedida por universidades – públicas e privadas – como forma de premiar e reconhecer o empenho de pessoas que se destacam em suas áreas de atuação, independentemente da formação educacional da personalidade homenageada. Há outros dois tipos de títulos que são concedidos pelas universidades.

O título de professor honoris causa é concedido a docentes e cientistas ilustres, vinculados ou não à instituição, que tenham prestado relevantes serviços à universidade autora da homenagem. Já o título de professor emérito é concedido a professores aposentados que tenham se destacado no ensino ou na pesquisa ao longo da trajetória na universidade.

Títulos Internacionais

Em julho de 2021, Gilberto Gil recebeu o título de DHC da Berklee College of Music, uma das mais conceituadas universidades de música do mundo, fundada em 1945 e sediada em Boston, Massachusetts (EUA). Antes, em abril do ano passado, a Universidade de Berklee de Valência, na Espanha, também condecorou Gilberto Gil com o título de Doutor Honoris Causa.

Em 2006, Gil já havia sido agraciado com o título Doutor Honoris Causa pela Universidade de Aveiro (UA), de Portugal, por ocasião do 33º aniversário da instituição. A Universidade de Aveiro é uma fundação pública com regime de direito privado que oferta cursos de licenciatura, mestrado, doutorado e cursos técnicos superiores profissionais, a exemplo dos cursos de Informática e Comunicação Organizacional, Instalações Elétricas e Automação, Redes e Sistemas Informáticos, Tecnologia Mecânica, entre outros.

