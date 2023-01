IFES está ofertando 80 vagas para curso de mediação pedagógica em EaD

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) abriu o período de inscrição para seleção de estudantes para o curso a distância de formação inicial e continuada (FIC) “Formação de Mediadores Pedagógicos em EaD”. O Instituto está ofertando 80 vagas.

Os interessados em participar da seleção devem se inscrever on-line, exclusivamente por meio do site do IFES. De acordo com o cronograma, as inscrições serão recebidas até o dia 5 de janeiro. Não haverá cobrança de taxa de inscrição.

Podem se inscrever estudantes que tenham curso de graduação completo em qualquer área e que tenham interesse no tema do curso, cuja duração é de 60 horas. Para participar do curso também é pré-requisito ter acesso a computador com internet e ter habilidade no uso do computador.

A classificação dos inscritos será feita por meio de sorteio eletrônico no dia 10 de janeiro. Os inscritos poderão acompanhar o sorteio através de transmissão no canal do IFES/Cefor no YouTube, às 11h.

De acordo com o cronograma, a divulgação da classificação preliminar (resultado do sorteio) será feita no dia seguinte, 11 e janeiro. O IFES receberá recursos nos dias 23, 24 e 25 seguintes. Já a publicação do resultado final e homologação das matrículas do IFES está prevista para o dia 27 de janeiro.

Conforme o edital, entre os temas abordados no curso figuram os seguintes tópicos: “Docência coletiva na educação a distância e o papel da mediação pedagógica”; “Formas de comunicação síncrona e assíncrona, interação e afetividade”; e “Competências do professor mediador”.

Acesse o site do IFES para mais informações.

