IFMT publica nova chamada de classificados no Vestibular 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Mato Grosso (IFMT) publicou uma nova convocação de classificados para as vagas ofertadas através do Vestibular 2023/1. Desse modo, os candidatos já podem consultar a 3ª chamada por meio do site de Seleção do IFMT.

Segundo o cronograma do Vestibular 2023/1, os convocados nesta 3ª chamada deverão realizar as matrículas até a próxima quinta-feira, dia 2 de fevereiro.

Conforme as orientações do Instituto, o procedimento deverá ser feito forma presencial, diretamente no campus em que o candidato foi aprovado. Os candidatos podem consultar os horários de atendimento de cada campus e os documentos necessários no edital.

Como foi o Vestibular 2023/1?

A aplicação das provas do Vestibular IFMT 2023/1 aconteceu no dia 16 de outubro de 2022. Os locais de prova foram nas cidades de Cuiabá, Alta Floresta, Barra do Garças, Cáceres, Campo Verde, Campo Novo do Parecis, Confresa, Jaciara, Juína, Lucas do Rio Verde, Pontes e Lacerda, Primavera do Leste e Rondonópolis.

De acordo com o estabelecido no edital, o exame foi composta por uma prova de redação em Língua Portuguesa e por 50 questões objetivas de conhecimentos gerais. Desse modo, as questões abarcaram assuntos de Língua Portuguesa, Literatura, Matemática, Química, Física, História, Geografia, Biologia e Língua Estrangeira.

A oferta total do IFMT é de 1.645 vagas para ingresso em diversos cursos no primeiro semestre letivo deste ano. As oportunidades estão distribuídas entre os 17 campi da instituição.

Parte das vagas ofertadas estão reservadas para estudantes de escolas públicas, de acordo com a Lei de Cotas. Nesse sentido, há recorte de renda e percentual de vagas exclusivo para candidatos que se autodeclaram pretos, pardos, e indígenas (PPI) e para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site do IFMT para mais informações.

