iFood altera sistema de cancelamento de pedidos (entenda!)

O iFood é uma empresa líder na américa latina, que trabalha com entregas de refeições através de seu aplicativo. É uma das maiores plataformas de delivery de alimentos. Com o passar dos anos, seu app vem sofrendo algumas mudanças em busca de um aprimoramento e desenvolvimento do serviço oferecido.

A nova alteração possibilita que os clientes e os estabelecimentos comerciais de vendas de produtos alimentícios, entrem em comum acordo em relação ao cancelamento de pedidos e solicitações. Essa nova ferramenta já está disponível no aplicativo iFood para todos os seus usuários.

Ademais, a partir de agora, tanto os clientes quanto as empresas que utilizam a ferramenta do iFood, podem negociar se comunicando através do aplicativo. O que pode acontecer no caso de haver a necessidade de cancelamento do pedido, por causa de atrasos na entrega, ou em outras situações adversas.

Desse modo, quem gosta de pedir comida no conforto de sua casa tem agora mais uma ferramenta que pode ajudar em diversas situações. Aliás, tanto os consumidores quanto as empresas de alimentação podem sair ganhando com esta nova função do aplicativo de entregas.

Pedidos do iFood

Todo mundo sabe da praticidade que é pedir comida em casa ou no trabalho. Os aplicativos de entrega de refeições se tornaram um sucesso, principalmente com as novas modalidades de trabalho em casa, no home office, que fez com que muitas pessoas passassem a utilizar o serviço de entrega em todo o país.

Analogamente, todos saem ganhando, os clientes, que podem contar com um serviço rápido, as empresas de produtos alimentícios que podem vender mais através da internet e a própria organização do iFood que se transformou em uma gigante dos aplicativos, atuando no Brasil e na Argentina.

Os usuários recebem a comida em tempo hábil, quente e pronta para ser servida. O preço é bastante razoável, não pesando no bolso no final do mês. No entanto, em algumas ocasiões, podem acontecer alguns problemas como o atraso na entrega das refeições, causando a solicitação do cancelamento do pedido.

Dessa maneira, por conta deste fato, o iFood decidiu incluir uma ferramenta para o cancelamento de pedidos. Além disso, houveram algumas situações inusitadas em que os usuários pediram a suspensão por outras razões, mesmo após o recebimento da comida, depois que o pedido foi entregue.

Mudanças no aplicativo

Para oferecer a possibilidade de um cancelamento do pedido, o iFood fez algumas alterações em seu sistema. O cliente passa a poder solicitar o cancelamento utilizando o próprio aplicativo, o restaurante recebe uma notificação sobre a suspensão da entrega, feita pelo usuário.

A maioria dos pedidos de cancelamento acontecem quando a comida entregue não está em um estado de conservação satisfatório. Pode acontecer de o aspecto físico do alimento estar diferente, a comida veio fria, despedaçada, faltando ingredientes, enfim, são inúmeras as possibilidades que devem ser consideradas.

Em síntese, o cliente pode enviar fotos ao restaurante mostrando os problemas relacionados ao seu pedido de cancelamento. A empresa então irá decidir se concorda ou não com a suspensão do pedido. Se ambas as partes não chegarem a um acordo, o iFood deverá decidir a questão.

O iFood decidiu fazer esta alteração depois de haver uma discussão no Fórum de Parceiro do iFood. Cerca de 20 empreendedores parceiros do aplicativo avaliaram a nova mudança, ou seja, os próprios restaurantes pediram alterações relacionadas ao cancelamento de pedidos, beneficiando clientes e organizações.

Solicitações de cancelamento

A assessoria de imprensa do iFood informou que 70% dos pedidos de cancelamento das entregas têm sido feitos através de seu aplicativo, com a nova função. A plataforma espera que esse número chegue logo a 100%. Outra alteração é referente a confirmação de entrega para restaurantes com delivery próprio.

Em conclusão, as duas medidas têm tido bons resultados. Pessoas que buscam um serviço de entrega de alimentos rápido e seguro tem utilizado o iFood. Desde a implementação do novo sistema de cancelamentos de pedidos, houve uma queda de 75% da suspensão de empresas que aderiram.