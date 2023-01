IFRS recebe inscrições para especialização em Gestão Escolar

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) abriu o período de inscrição do processo seletivo para curso de especialização em Gestão Escolar. De acordo com o edital, as inscrições poderão ser feitas até o dia 13 de fevereiro de 2023.

Os interessados deverão se inscrever via Internet, por meio do preenchimento deste formulário eletrônico. Ainda de acordo com o edital, podem se inscrever estudantes graduados ou que tenham concluído curso de graduação no período de 2022/2.

Seleção

A oferta total do IFRS é de 32 vagas para a especialização gratuita em Gestão Escolar, ministrada no Campus Feliz, no primeiro semestre letivo de 2023.

Além da seleção por Acesso Universal, o processo seletivo conta também com reserva de vagas para estudantes autodeclarados pretos ou pardos, para estudantes autodeclarados indígenas e para Pessoa com Deficiência (PCD).

O edital indica ainda que o processo seletivo se fará mediante a:

Análise de currículo documentado (preferencialmente, em formato lattes), que irá

compor 50% da nota do/a candidato/a; Memorial com trajetória acadêmica e profissional, expectativas com relação ao curso e perspectivas para atuação profissional, que irá compor 50% da nota do candidato.

A divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 1º de março de 2023, com recebimento de recursos nos dias 2 e 3 seguintes. Já o resultado final, com a lista de classificados para as vagas, deve sair no dia 6 de março.

A carga horária total da especialização em Gestão Escolar é de 397 horas, divididas entre atividades presenciais e trabalho de conclusão de curso. Segundo o IFRS, até 30% do conteúdo poderá ser ofertado por meio de aulas a distância, enquanto o restante será presencial.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

