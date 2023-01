IFS divulga oferta de vagas para a 1ª edição do SiSU 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe (IFS) divulgou o termo de adesão ao primeiro processo seletivo do Sistema de Seleção Unificada (SiSU) de 2023. De acordo com o documento, a oferta total do IFS é de 216 vagas para ingresso em diversos cursos de graduação.

As oportunidades são para 14 cursos de graduação ministrados nos campi do IFS localizados nos seguintes municípios: Aracaju, Estância, Itabaiana, Lagarto e Propriá.

Do total das vagas ofertadas, 105 serão para a seleção em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 111 vagas estão reservadas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, mais da metade das vagas são exclusivas para estudantes que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

SiSU 2023/1

Segundo o cronograma do MEC, o período de inscrição para a 1ª edição do SiSU 2023 será de 16 a 24 de fevereiro de 2023. Os interessados poderão se inscrever gratuitamente, exclusivamente por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

O resultado do SiSU 2023/1, que conta com uma chamada única, será divulgada para o dia 28 de fevereiro. Os candidatos não convocados poderão manifestar interesse na lista de espera para continuar na disputa por uma vaga.

Tradicionalmente, a seleção do SiSU é feita com as notas da última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Portanto, só poderão se inscrever no SiSU 2023 os estudantes que tenham participado do Enem 2022, aplicado nos dias 13 e 20 de novembro de 2022 e reaplicado nos dias 10 e 11 de janeiro de 2023. No entanto, não poderão participar os estudantes que tenham zerado a prova de redação ou que tenham feito o Enem como “treineiros”.

