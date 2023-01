Igreja Católica anuncia reabertura da Casa de Acolhimento Nazaré

Foto: Bruno Toledo/Arquidiocese de Brasília.

O Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha, anunciou nesta sexta-feira (6) a reabertura da Casa de Acolhimento Nazaré, localizada na Ladeira de Nazaré, em Salvador. O local volta a funcionar na segunda-feira (9).

A Casa vai presta apoio às pessoas, em especial do interior do estado que estejam acompanhando pacientes em tratamento de saúde em hospitais públicos, mas que não têm onde ficar na capital baiana.

Anteriormente pertencente às Obras Sociais da Paróquia Nossa Senhora de Nazaré, a Casa de Acolhimento conta com 36 leitos. O local passa a ser administrada pela Ação Social Arquidiocesana (ASA).

“Nós teremos a alegria de acolher, nesta Casa, os irmãos e irmãs, especialmente do interior do Estado, que vêm acompanhando aqueles que estão em tratamento de saúde”, afirma o bispo auxiliar e referencial da ASA, Dom Valter Magno de Carvalho.

As pessoas que necessitarem do acolhimento na Casa serão cadastradas pelas assistentes sociais dos hospitais públicos de Salvador. Os acompanhantes serão enviados para o local onde poderão permanecer pelo tempo máximo de 15 dias. No entanto, cada caso será analisado segundo a necessidade do acolhido.

O local dispõe de quartos com camas e beliches, além de instalações hidrossanitárias comuns. Serão fornecidos materiais de higiene pessoal, roupa de cama e banho limpas e higienizadas, além de seis refeições diárias.

