Igreja Nova alcança nota máxima no Previne Brasil e é a 4º melhor Atenção Básica de Alagoas

A atenção básica de saúde de Igreja Nova é considerada a 4ª melhor de Alagoas, de acordo com o Programa Previne Brasil, do Governo Federal, que avalia a qualidade e o acesso dos serviços de saúde prestados pelos municípios.

Sete indicadores, que incorporam os cuidados em saúde com gestantes, crianças, mulheres e doenças crônicas, são avaliados pelo Programa. Igreja Nova conseguiu resultados expressivos em todos estes parâmetros, obtendo nota 10 no Indicador Sintético Final (ISF).

Este resultado expressa o trabalho que vem sendo desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde, como destacou a secretária Ana Cristina. “Esse resultado é fruto de muito trabalho, dedicação e comprometimento de todos os profissionais da Saúde de Igreja Nova. Obrigada a toda equipe de saúde, que trabalha pela população que utiliza os serviços da atenção primária à saúde. Agradeço ainda a todo apoio e suporte da gestão da prefeita Vera Dantas. Fico feliz em ver a saúde de Igreja Nova se mantendo consecutivamente em 4º lugar no ranking de melhor atenção primária no estado. Vamos continuar nos empenhando e investindo, para garantir a qualidades dos serviços de saúde e nos manter em destaque a nível estadual e nacional”.

Raphaela Aguiar