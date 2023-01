Imagem do Nosso Senhor do Bonfim segue para Basílica

Foto: GOV BA

A imagem do Nosso Senhor do Bonfim seguiu, em uma procissão marítima, para a Basílica da Conceição da Praia nesta quarta-feira (11), véspera da Lavagem do Bonfim, tradicional festa religiosa e popular da Bahia.

Dezenas de católicos e fiés de Senhor do Bonfim participaram da procissão. Em seguida, os devotos entraram em embarcações e seguiram em uma procissão marítima pela Baía de Todos-os-Santos, em direção ao bairro do Comércio. O governador da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e o vice-governador, Geraldo Júnior, estiveram presente na cerimônia.

A imagem de Senhor do Bonfim saiu da igreja, na Colina Sagrada, na Cidade Baixa, em direção à Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia. Guardiões da imagem e devotos do Senhor do Bonfim foram voluntários para carregar o andor do santo da Colina até o atracadouro do Humaitá, também na Cidade Baixa.

Essa é a segunda vez que acontece a programação com procissão marítima. O cortejo foi pausado por conta da pandemia de Covid-19. A imagem foi levada em procissão marítima em um catamarã, acompanhada por outras embarcações.

