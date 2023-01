Imagem do Senhor do Bonfim chega ao adro da Basílica

Foto: Max Haack / Agência Haack

Diferentemente dos anos anteriores, a Basílica do Senhor do Bonfim, na Colina Sagrada, foi cerca com um gradil. Com isso, os devotos não puderam acompanhar de perto a tradicional lavagem do adro da igreja.

Apenas uma das laterias da igreja foi liberada para que os fiéis possam amarrar fitinhas e fazer pedidos.

Por volta das 11 horas, a imagem do Senhor do Bonfim chegou até a Basílica, acompanhada de fiéis. No adro, o iBahia conversou com duas baianas que participam da lavagem das escadarias.

Índia Flores, de 59 anos, contou que estava lá seguindo um ritual: distribuir flores aos devotos. “Distribuir minhas flores é uma coisa que eu faço todo ano, não vim vender, vim distribuir. Para mim participar desta festa é ter fé, muita fé. Primeiro pedir ao Senhor do Bonfim e depois aos Orixás”, disse.

Ivone Maria da Paixão, de 62 anos, estava emocionada. A baiana não escondeu a felicidade de estar de volta. “Tem muitos anos que eu participo. É um axé imenso. Hoje reabrir essa lavagem, depois do tempo que não teve, é muito emoção. Muita fé, muitas bençãos. Fico muito emocionada”.

