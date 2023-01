Incêndio atinge galpão do Aeroporto Galeão, no Rio de Janeiro

Foto: Reprodução / Globocop

Um incêndio atingiu galpão do Aeroporto Internacional Tom Jobim, no Rio de Janeiro, no início da tarde de hoje (18). O fogo provocou uma intensa coluna de fumaça, vista de vários pontos do centro, da zona norte e da Baixada Fluminense.

O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro ainda não tem informações sobre feridos e diz que foi acionado às 13h46. Já há bombeiros no local combatendo o incêndio, e foram mobilizados os quartéis da Ilha da Governador, de Grajaú, São Cristóvão, da Central, de Irajá, Nova Iguaçu, da Penha, da Tijuca e do Catete.

O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro emitiu um alerta em seus perfis nas redes sociais para que motoristas trafeguem com cuidado na Linha Vermelha, via expressa que passa nos arredores do aeroporto.

A concessionária RioGaleão, que opera o aeroporto internacional, informou que não há registro de vítimas e acrescentou que não há impactos na operação de pousos e decolagens nem na movimentação e integridade das cargas de importação e exportação.

Segundo a RioGaleão, o incêndio aconteceu em um módulo de um galpão, localizado próximo ao Terminal de Cargas do Galeão. A brigada do aeroporto atua em conjunto com o Corpo de Bombeiros para combater as chamas.

