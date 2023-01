Incêndio atinge sede do Samu em Feira de Santana

Foto: Divulgação/ Prefeitura Feira de Santana

Um incêndio atingiu o alojamento feminino da sede do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), em Feira de Santana, neste domingo (15).

As chamas se espalharam rapidamente, destruíndo o alojamento e comprometendo a central de atendimento do Samu da cidade, a 100 quilômetros da capital baiana, que está sem funcionar até o momento.

De acordo com a coordenadora do órgão, Maiza Macedo, haviam profissionais no local no momento do incêndio, mas ninguém ficou ferido com o acidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu controlar o incêndio. O local será periciado, porém, há suspeita de que o incêndio possa ter sido causado por um curto-circuito.

Devido ao comprometimento da central de atendimento, as chamadas de urgência devem ser feitas provisoriamente através do número (75) 3612-6633.

