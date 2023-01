‘Incoerência’, dispara Luana Piovani sobre Pedro Scooby

Foto: Reprodução / Instagram

Mais um capítulo da relação entre Luana Piovani e Pedro Scooby foi exposta nas redes sociais na noite desta segunda-feira (2). A atriz e apresentadora usou as redes sociais para dividir com os seguidores que não está satisfeita com algumas atitudes do ex-BBB enquanto pai.

Os dois são pais de Dom, de 10 anos, e também dos gêmeos Bem e Liz, de 7. Nos stories, Piovani disse que o surfista quer pagar o valor que acha justo ao trio de filhos.

“Irresponsabilidade e incoerência segue aqui. Resta saber ate quando o pai dos meus filhos vai dar tiro no pé e se manter escolhendo NÃO PENSAR. Porque ignorância na idade dele, no quarto filho, e com acesso à informação do jeito que ele tem, é ESCOLHA, não tem outro nome”, escreveu ela na legenda do vídeo.

“Banquei o ‘Vida Irada’ por muito tempo (até dentista, pense!), banquei nossos gastos com nossos filhos durante todo tempo que fui casada com ele (ah! ele pagava o aluguel da casa), agora está achando que vou usar esse dinheiro dele comigo? Aí @coronabrasil @hbbrasil @esportesdasorte, olha que bonito… Que exemplo de paternidade. Vejam em que rolo se meteram, e não vai parar aqui. Não preciso de dinheiro dele, mas meus filhos precisam!”, continuou o texto.

“MEUS FILHOS TÊM DIREITO AO MESMO NÍVEL DE VIDA QUE SEMPRE TIVERAM. Querem que mude de casa? Que mude de escola? Porque se mudar de casa tem que mudar de escola, e QUEREM QUE MEUS TRÊS FILHOS FIQUEM SOZINHOS E COZINHEM SUA PRÓPRIA COMIDA ATÉ EU CHEGAR? OU MEUS PAIS DE QUASE 70 ANOS AGORA SERÃO AS PESSOAS QUE PRESTAM SERVIÇOS À MINHA FAMÍLIA ENQUANTO TRABALHO??? Aguardo uma sugestão do vosso departamento de marketing. Sem mais, grata, a Direção”, completou a atriz na legenda. Assista abaixo:

