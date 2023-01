Indígenas pataxós assassinados são sepultados na Bahia

Foto: Reprodução/ Redes sociais

Os dois indígenas pataxós mortos a tiros na região de Itabela, no extremo sul da Bahia, foram sepultados nesta quinta-feira (19). Ambos foram enterrados nas aldeias Boca da Mata, em Porto Seguro, e Craveiros, em Prado.

Identificados como Nawir Brito de Jesus, 16 anos, e Samuel Cristiano do Amor Divino, de 21, foram mortos na terça-feira (17), em um trecho da BR-101, região de Itabela. Até o momento, ninguém foi preso pelo crime e os suspeitos não foram identificados.

O caso está sendo investigado pela Delegacia Territorial (DT) de Itabela e, segundo g1, ainda não se sabe se a morte dos dois está relacionada à disputa de terras.

A morte dos jovens ganhou repercussão nacional e a ministra dos Povos Indígenas do Brasil, Sônia Guajajara, chegou a criar um gabinete de crise para acompanhar os conflitos de terra na região. Além disso, o caso foi considerado uma prioridade pelo governo da Bahia.

Na quarta-feira (18), o governador do estado, Jerônimo Rodrigues, convocou uma reunião com secretários e gestores para alinhar ações de mediação e segurança. Diante disso, a Polícia Civil intensificou as ações de investigação para solucionar o caso.

