Indigo tem vagas de emprego divulgadas em várias regiões do país

A empresa Indigo está contratando novos funcionários pelo país. A missão da companhia é garantir que mais valor seja criado em seu negócio principal, estacionamento e usos mais diversificados do espaço, com foco em três prioridades estratégicas: excelência em serviço, mobilidade suave e serviço comunitário.

A Indigo cria espaços para cidades pacíficas em movimento é a declaração de propósito que orienta as ações de sua gente todos os dias e transforma a visão estratégica de longo prazo de nossa empresa. A sua estrutura oferece avançada tecnologia e automação de padrão internacional, transparência de todos os dados necessários para uma boa gestão, serviços e treinamentos para equipes específicas (shopping centers, hospitais, etc.) para ampliação de estacionamentos ou empreendimentos.

Contam com uma auditoria interna que controla as rotinas e previne ocorrências nas operações, reduzindo despesas e diminuindo a evasão de receitas. Proporcionam mais controle da gestão do estacionamento por meio do SGR (Sistema de Gestão Remota), um aplicativo móvel que ajuda os líderes a gerenciar seus assuntos e atividades diárias por meio de um painel de controle. A sua equipe de engenheiros e arquitetos é especializada na otimização de espaços, bem como no fluxo de tráfego e pessoas.

Monitor EXP;

Aux. de Manutenção;

Op. de Connecpark;

Superv. de Estacionamento;

Encarregado de Estacionamento;

Aux. de Serviços Gerais;

Op. de Estacionamento Hab. Intermitente;

Coord. de Rentabilização;

Operador de Caixa.

Como se candidatar

Participe do processo de seleção das vagas ofertadas pela empresa Indigo registrando o seu currículo no site 123 empregos.

Mantenha-se atualizado diariamente com todas as informações sobre empregos divulgadas aqui, no Notícias Concursos.