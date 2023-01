Indústria de pré-moldados prepara instalação de unidade em Penedo

Secom PMP

O vice-prefeito de Penedo João Lucas e o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Pedro Queiroz, estiveram em Olho d’Água do Casado, município localizado no Sertão Alagoano, onde conheceram toda a produção e logística da indústria Comercial Casado Ltda., especializada no ramo de pré-moldados e construção.

Recepcionados pelo empresário José dos Santos, os penedenses alinharam os preparativos para a instalação de uma unidade da empresa Comercial Casado no Polo Multissetorial de Penedo já no próximo mês de fevereiro.

O empresário que atua no ramo há mais de 30 anos esteve recentemente em Penedo, onde se reuniu com o Prefeito Ronaldo Lopes e deixou claro seu plano de ampliar os negócios, escolhendo o município ribeirinho para sediar a nova unidade da indústria.

O Secretário Pedro Queiroz reafirmou durante sua visita a satisfação do prefeito Ronaldo Lopes em receber o empreendimento em Penedo, possibilitando a geração direta e indireta de emprego e renda no município.

Prefeito Ronaldo Lopes transforma Distrito Industrial em Polo Multissetorial

O gestor da Sedecin destaca que a articulação institucional para atrair novos investimentos para Penedo, de diferentes setores, faz parte do plano de trabalho da pasta.

Já o empresário José dos Santos, não escondeu a alegria de poder contar com o empenho de todos que fazem a gestão Penedo, Crescendo Com Seu Povo para a instalação do empreendimento que gera emprego e renda no município.

“Estamos felizes em mostrar como nossa empresa funciona atendendo municípios do sertão alagoano e também de Pernambuco, vislumbrando muito em breve, também colocarmos à disposição os nossos serviços no Baixo São Francisco e Sul de Alagoas, além do Norte sergipano”, enfatizou o empresário José dos Santos.

Texto e fotos Rafael Medeiros