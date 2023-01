Inep divulga principais datas do Enem 2023

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) divulgou o cronograma da edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2023. As datas foram informadas por meio da publicação de portaria no Diário Oficial da União(DOU).

De acordo com a autarquia vinculada ao MEC, o período de inscrição do Enem 2023 será do dia 8 ao dia 19 de maio de 2023. No entanto, o Inep não divulgou a data de divulgação do edital do exame.

Ainda segundo indicado na portaria, a aplicação das provas do Enem 2023 está marcada para os dias 5 e 12 de novembro, dois domingos consecutivos. A divulgação do gabarito está prevista para o dia 14 de novembro, enquanto o resultado, com o desempenho dos participantes, está marcado para o dia 16 de janeiro de 2024.

Enem PPL e reaplicação

O Inep também informou as datas do Exame Nacional do Ensino Médio Para Pessoas Privadas de Liberdade e Jovens Sob Medida Socioeducativa (Enem PPL) 2023. Os responsáveis pedagógicos poderão inscrever os interessados no período de 9 a 27 de outubro. A aplicação das provas do Enem PPL 2023 está marcada para os dias 12 e 13 de dezembro.

A reaplicação das provas do Enem 2023 também será nos dias 12 e 13 de dezembro de 2023. A reaplicação é exclusiva para os participantes que não conseguirem realizar o Enem na data regular devido à problemas logísticos ou por motivo de contágio por doenças infectocontagiosas.

De acordo com a portaria, a divulgação dos resultados do Enem 2023 está prevista para o dia 16 de janeiro de 2024.

Apesar de definir as datas com antecedência, o Inep afirmou por meio do texto da portaria que as datas de realização do exame podem ser alteradas “em decorrências da necessidade de ajuste das etapas inerentes à sua realização ou inviabilidade de alguma delas”.

Veja a portaria na íntegra.

