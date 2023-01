Inep informa datas do Enade 2023; confira aqui

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) já divulgou o cronograma com as principais datas do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) 2023. A autarquia vinculada ao Ministério da Educação (MEC) divulgou o cronograma através da publicação de portaria no Diário Oficial da União.

O Enade é um dos indicadores de qualidade dos cursos do ensino superior no país. O Ministério da Educação avalia através do exame o desenvolvimento de competências e habilidades necessárias para o profissional de cada área, mensurando a qualidade do curso de graduação.

De acordo com o cronograma, as inscrições e retificação de inscrições poderão ser feitas no período de 27 de junho ao dia 31 de agosto de 2023. Já a aplicação das provas está marcada para o dia 26 de novembro.

O Inep deve divulgar os gabaritos oficiais das provas em 8 de dezembro. Já a divulgação dos resultados está marcada para o dia 10 de setembro de 2024.

Na portaria, o Inep não informou o período para o preenchimento do Questionário do Estudante, etapa obrigatória que antecede a aplicação das provas. A inscrição dos estudantes é feita pelos coordenadores, mas o preenchimento do formulário é de exclusiva responsabilidade dos alunos inscritos.

A inscrição no exame é obrigatória para estudantes ingressantes e concluintes habilitados de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia ligados às áreas de avaliação da edição. No entanto, os estudantes ingressantes inscritos ficarão dispensados da participação no Enade 2023, tendo sua situação de regularidade atribuída pelo Inep.

Acesse a portaria na íntegra para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também USP prorroga o período de inscrição da 1ª edição da seleção Enem USP 2023 até 30 de janeiro; saiba mais.