Inflação do aluguel de janeiro é divulgada; Veja os dados

O Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) subiu 0,21% no mês de janeiro. Os dados divulgados pelo FGV IBRE indicam que o índice acumula uma alta de 3,79% em 12 meses. Vale lembrar que o IGP-M é conhecido como “inflação do aluguel” por servir como parâmetro para reajustes de contratos e locação de imóveis.

“O preço das matérias-primas brutas desacelerou de 2,09% para 1,55% e, entre os bens intermediários, cuja taxa passou de -0,30% para -1,06%, a queda foi intensificada diante do comportamento de combustíveis e lubrificantes para a produção, cujos preços recuaram ainda mais, passando de -2,26% para -5,05%. Na contramão da inflação ao produtor segue a do consumidor, que passou de 0,44% para 0,61% em dezembro, por força do reajuste das mensalidades de escolas e cursos, cujos preços subiram em média 4,55%”, afirma André Braz, coordenador dos Índices de Preços.

Veja o valor do IGP-M acumulado em 12 meses

Segundo informações disponibilizadas pelo IBRE da FGV, em janeiro de 2022 o Índice variou 1,82% e acumulou uma alta de 16,91% em 12 meses. Confira os dados disponibilizados pelo Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas:

Mês de referência Evolução mensal Acumulado 12 meses jan-23 0,21% 3,79% dez/22 0,45% 5,45% nov/22 -0,56% 5,90% out/22 -0,97% 6,52% set/22 -0,95% 8,25% ago/22 -0,70% 8,59% jul/22 0,21% 10,08% jun/22 0,59% 10,70% mai/22 0,52% 10,72% abr/22 1,41% 14,66% mar/22 1,74% 14,77% fev/22 1,83% 16,12% jan/22 1,82% 16,91%

De acordo com a FGV, a próxima divulgação do IGP-M acontecerá no dia 27 de fevereiro de 2023. No site da Fundação Getúlio Vargas é possível conferir o calendário das próximas publicações.

Saiba como é calculada a inflação do aluguel

Como já dito anteriormente, a inflação do aluguel é medida pelo IGP-M, índice criado em 1940 pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e considerado até hoje um dos principais indicadores de inflação do Brasil. O cálculo do IGP-M leva em consideração a variação de preço de diversos bens e serviços, além da matéria prima utilizada na produção industrial, agrícola e na construção civil.

Segundo informações disponibilizadas pela FGV, o IGP-M é resultado de três índices de inflação, sendo eles: Índice Nacional de Custo da Construção – Mercado (INCC-M), Índice de Preços ao Produto Amplo – Mercado (IPA-M) e Índice de Preços do Consumidor – Mercado (IPC-M).

O INCC-M leva em consideração o custo de materiais, mão de obra e diversos outros equipamentos relacionados à construção de imóveis habitacionais. Já o IPA-M abrange matérias-primas agrícolas, produtos voltados ao setor agropecuário e bens industriais. Por fim, o IPC-M refere-se a produtos e serviços de consumo das famílias residentes no país.

O IBRE da FGV analisa os três índices citados anteriormente com base em seus produtos e serviços, entre os dias 21 de determinado mês até o dia 20 do próximo mês. Por fim, é feito o cálculo final do IGP-M que é divulgado mensalmente pela FGV, podendo servir de parâmetro para a inflação do aluguel.