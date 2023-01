Influenciadora acusa cunhado de Carlinhos Maia de agressão

Foto: Reprodução/ Instagram

A modelo e influenciadora digital Emily Garcia usou as redes sociais para acusar o irmão de Lucas Guimarães, marido de Carlinhos Maia, de agressão. Em um relacionamento com Babal Guimarães há mais de dois anos, Emily desabafou após discutir com Lucas Guimarães na web.

“Lucas, toma aqui sua resposta. Você poderia preservar seu irmão. Mas não vou me calar. Acho que a única pessoa que quer palco aqui é você, se envolvendo em um assunto que não é seu. Sustenta suas gracinhas ao invés de passar a mão na cabeça dele [Babal]. Ensina ele a ser homem de verdade”, escreveu ao compartilhar registros do corpo com hematomas e ferimentos.

Segundo Emily, o caso ainda não tinha ido parar na delegacia por um pedido da família de Babal, que garantiu que daria um jeito na situação.

“A mulher é sempre taxada como louca. Não vou me calar, violência é crime. E se a família dele apoia isso, eu vou para a delegacia”, afirmou, garantindo que iria denunciar o caso nesta semana.

Emily ainda afirmou que ela não teria sido a única mulher agredida por Babal. Segundo a influenciadora, a ex-mulher do irmão de Lucas Guimarães também sofreu agressão, e ele teria um processo por causa disso.

Em uma busca pelo JusBrasil, é possível achar um processo atrelado ao nome de Babal, que atende pelo nome de batismo de Emanuel Francisco dos Santos Junior. A ação foi movida no 19 de maio de 2022 no Juizado Especial Cível e Criminal e de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher de Penedo.

Em um pronunciamento divulgado nas redes sociais, Babal Guimarães negou toda situação e disse que Emily havia divulgado uma foto de um machucado feito por ela mesma afirmando ter sido cometido por ele.

“Quem acompanha o casal sabe o quanto Babal se dedica VERDADEIRAMENTE ao seu filho e a sua família. Não satisfeita, começou a ameaçar expor fotos na internet se alguns familiares de Babal não apagassem alguns comentários que ela não gostou. Como não foi feito o que Emily queria, ela divulgou imagens na internet de arranhões e um corte que levou no vaso sanitário, imputando FALSAMENTE que sofreu violência por parte do Babal. Em breve, os fatos serão esclarecidos e será comprovado que as supostas agressões não foram por parte do Babal”, diz uma nota divulgada no perfil do empresário.

