Influenciadora digital é sequestrada e fica refém por um dia na BA

Uma influenciadora digital de 20 anos foi feita refém por quase 24h após ser sequestrada em um distrito da cidade de Camamu, no baixo sul da Bahia. A vítima foi levada na quinta-feira (19) por homens armados e encapuzados e só foi libertada nesta sexta (20).

De acordo com informações apuradas pela TV Bahia, pelo menos quatro criminosos participaram do crime. Luma Montargil estava no supermercado da família quando foi abordada pelo grupo. Ela não teve ferimentos.

Para a reportagem, a polícia informou que não divulgará detalhes do crime, para não atrapalhar as investigações. A vítima prestará depoimento e deverá passar por exames de corpo de delito.

Antes do crime, Luma tinha pouco mais de 22 mil seguidores no Instagram. Agora, após a situação, o número dobrou. Até a última atualização desta reportagem, o montante passava de 40 mil.

