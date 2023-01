INFORMAÇÃO IMPORTANTE para quem está precisando de dinheiro e é cliente do NUBANK

Para realizar um empréstimo de dinheiro no Nubank, o processo precisa ser realizado por meio do próprio aplicativo. Ele é constituído no crédito pré-aprovado e os juros podem variar conforme cada situação.

Assim sendo, veja a seguir, como fazer mais de um empréstimo no Nubank. Nesta segunda-feira (16), o Notícias Concursos explica mais sobre isso.

Como fazer mais de um empréstimo no Nubank

Primeiramente, antes de saber como fazer mais de um empréstimo no Nubank, é importante conferir se a opção de crédito já está aparecendo no seu aplicativo. Caso ainda não apareça, é possível, portanto, que o banco negue o seu pedido. Mas há grandes chances de que ele, então, surja no seu sistema, em breve.

Como solicitar

Se no seu aplicativo já está aparecendo a opção Empréstimo Nubank, basta seguir algumas etapas simples:

Clique no campo “Empréstimo”;

O aplicativo mostra, por conseguinte, os valores máximos e a opção “Novo empréstimo”;

Informe qual é o objetivo do empréstimo;

Em seguida, é preciso digitar a quantia desejada em “calcular empréstimo”;

Selecione se você deseja um empréstimo pessoal ou com portabilidade de salário;

Selecione a quantidade de parcelas e, além disso, a data de pagamento;

Clique no campo “ver resumo” e verifique as condições;

Verifique as quantias detalhadas;

Se gostar da proposta, basta clicar em “Contratar empréstimo”.

Portabilidade de crédito

Como existe a portabilidade de crédito, portanto, o cliente pode transferir a operação para outra agência financeira e, em seguida, solicitar outro empréstimo. No entanto, existem duas regras que devem ser respeitadas:

A quantia total do novo crédito não pode ser maior que o saldo a ser pago. O novo prazo para pagar as parcelas não pode ser maior que o limite estabelecido.

Empréstimo Nubank no Reclame Aqui

Em relação ao empréstimo no Nubank, quase 100% das reclamações no Reclame Aqui foram respondidas pelo banco. A pontuação disponível pela empresa na plataforma é de 7.9, considerada boa. Isso significa, portanto, que a maioria dos consumidores que reclamaram sobre o empréstimo ou outros serviços encontraram a solução e estão satisfeitos.