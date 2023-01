INFORMAÇÃO IMPORTANTE para quem precisa do Auxílio Gás

O governo do atual presidente Lula, confirmou que manterá o programa Auxílio Gás, criado para beneficiar famílias com baixa renda com determinado valor para a aquisição do gás de cozinha. Seu lançamento se deu no mês de dezembro do ano de 2021, pela governança de Jair Bolsonaro, com repasses bimestrais em meses pares.

Como você poderá ver em mais detalhes na matéria deste sábado (14) do Notícias Concursos, o Auxílio Gás originalmente oferece o percentual de 50% do valor médio de um botijão de 13 quilos. Isso se dá conforme a apuração dos valores que a ANP (Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis) faz. Contudo, desde o mês de agosto do ano passado, os cidadãos estão se beneficiando com 100% do valor.

Como fazer o cadastro no Auxílio Gás?

O próximo repasse do benefício tem previsão para cair em fevereiro. Apesar das alterações anunciadas pelo governo de Lula nos demais programas sociais, o valor total provavelmente continuará sendo pago. Hoje em dia, a média do custo desse produto é de R$ 108,50 em diversas regiões do país.

Assim, quem ainda infelizmente não integra a folha de pagamento desse programa deve cumprir com certos requisitos antes de começar a receber. Primeiramente, é necessário destacar que a solicitação do auxílio não é feita diretamente por nenhum app ou site.

Tal como todos os outros programas de cunho social, o cidadão precisa ter a inscrição ativa no CadÚnico (Cadastro Único). Além disso, deve aguardar que o governo libere a seleção de quem foi aprovado. A renda mensal per capita da família precisa ser igual ou inferior a meio salário-mínimo.

A inscrição pode ser feita em qualquer unidade do CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) ou em um dos postos de atendimento do CadÚnico. Contudo, pode-se acelerar todo o processo fazendo uma pré-inscrição dentro do app Cadastro Único, o que é opcional.

Pagamento da próxima parcela

O depósito do Auxílio Gás é feito pelo dígito final do NIS (Número de Identificação Social) de quem for aprovado. O calendário divulgado é:

1 – 13 de fevereiro;

2 – 14 de fevereiro;

3 – 15 de fevereiro;

4 – 16 de fevereiro;

5 – 17 de fevereiro;

6 – 22 de fevereiro;

7 – 23 de fevereiro;

8 – 24 de fevereiro;

9 – 27 de fevereiro;

0 – 28 de fevereiro.