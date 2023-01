INFORMAÇÕES IMPORTANTES para quem está pensando em alugar ou COMPRAR CASA em 2023

Se você pretende se mudar, então, com certeza você deve ter dúvidas a respeito do que vale mais a pena, por exemplo: alugar ou comprar casa? Por isso, se esse é um questionamento que está na sua cabeça, saiba que você veio ao lugar certo.

Portanto, confira na matéria desta terça-feira (03) do Notícias Concursos as informações mais relevantes sobre o questionamento: alugar ou comprar casa. Assim, você terá a certeza de qual o melhor negócio de acordo com a sua realidade: recorrer ao aluguel ou se programar e já dar entrada na sua casa própria.

O que vale mais a pena?

Em primeiro lugar, será que existe uma resposta objetiva que vale para todo mundo? A resposta para essa pergunta é não, pois cada caso é um caso. Então, para algumas pessoas, comprar uma casa será algo mais vantajoso. Porém, para outras pessoas, comprar um imóvel é algo inviável ou que não faz sentido no momento.

Então, nesse caso, o aluguel será uma opção melhor para essa pessoa. Sendo assim, considerar as vantagens e desvantagens de cada opção é sempre um ponto importante! Confira a seguir quais são as vantagens da compra e do aluguel de imóveis.

Vantagens de alugar imóvel

Começaremos pelas vantagens do aluguel: a primeira vantagem é a mobilidade. Algumas pessoas precisam viajar muito por questões de trabalho, e a possibilidade de precisar se mudar é algo frequente. Desse modo, não possuir casa própria se torna uma vantagem, pois, assim, se mudar se torna algo mais simples.

A segunda vantagem de alugar uma casa é que acaba sendo bem mais barato, por isso, para alguém que esta começando agora a buscar independência financeira, essa opção costuma ser mais viável. Logo, muitas pessoas recorrem ao aluguel como forma de ter um lugar para morar enquanto juntam dinheiro para comprar o imóvel.

Vantagens de comprar casa

Mas, afinal, em quais situações comprar uma casa é uma opção melhor? A primeira situação é quando você deseja criar raízes e se estabelecer em algum lugar.Por isso, se você pretende se casar e ter filhos, essa é uma das situações onde comprar um imóvel é algo mais indicado.

Outro caso onde é uma boa ideia comprar casa é para torná-la uma renda passiva. Isso porque, por diversas vezes, muitas pessoas compram casas com o intuito de colocá-las para aluguel e, com isso, ganhar uma graninha extra.