INFORMATIVO IMPORTANTE para quem não quer cair em golpes financeiros em 2023

Com a crescente utilização do Pix, os golpes financeiros também aumentaram em proporção no Brasil. Dessa forma, estar atento ao que acontece é fundamental. Com isso, te indicaremos como se proteger para não ser lesado e perder dinheiro para os estelionatários mal-intencionados.

Assim, caso não queira cair em nenhum dos golpes financeiros, aprenda na matéria desta terça-feira (17) do Notícias Concursos, mais a respeito de cada fraude. Portanto, você estará mais seguro para fazer as suas transações sem nenhuma dor de cabeça.

Tipos de golpes financeiros

Golpe da central de atendimento falsa

Esse golpe é um dos mais comuns que são aplicados atualmente. Trata-se de criminosos que contatam a vítima por telefone, passando-se por uma empresa bancária. Assim, avisam acerca de um problema financeiro grave, como: débito indevido, transação não reconhecida ou clonagens de cartões.

Então, para cancelar esses problemas, o golpista solicita alguns dados pessoais. Com isso, eles utilizam essas informações a fim de levar vantagem, se aproveitando da situação.

Dessa forma, os criminosos clonam contas e cometem outras fraudes baseando-se nos dados das vítimas que acreditaram no telefonema. Portanto, a melhor maneira de não cair nos golpes financeiros desse tipo é buscar pelas informações das instituições oficiais.

Nesse ínterim, sempre tente falar com o banco por meio do telefone oficial ou mesmo através dos aplicativos. Além do mais, nunca forneça dados de cartões ou senhas para estranhos, principalmente pelo telefone.

Golpe do motoboy

Esse golpe, aplicado com frequência em 2022, fez inúmeras vítimas, tornando-se bastante conhecido. Ele envolve também ligações fraudulentas. Estas alegam problemas encontrados nos cartões de crédito, do tipo clonagem.

Assim, os criminosos solicitam que se quebre o cartão e que este seja entregue a um motoboy que o recolherá. Mas, os golpistas não danificam o chip, pois é ele que será utilizado depois.

Dessa forma, diversas pessoas fazem a entrega, mesmo que o cartão cortado ainda seja eficiente para compras físicas ou online. A principal maneira de não ser lesado é simplesmente não entregar nada para terceiros.

Roubo do Whatsapp

Outro golpe bem comum aplicado nos brasileiros, é o roubo pelo WhatsApp. Inclusive, vários programas de TV denunciaram o crime no Brasil.

Trata-se da prática que acaba com a vítima de uma forma ilusória, a induzindo a entregar os dados para criminosos que, posteriormente, terão acesso à conta do Whatsapp. Então, golpistas solicitam alguns valores para amigos e familiares da pessoa.

Logo, esse golpe se inicia por meio de ligações pedindo códigos enviados pelo celular da vítima. Da posse dos códigos, os bandidos acessam o app de mensagens, fazendo o pedido de empréstimo para diversas pessoas.

Assim, para não ser lesado é fundamental que ninguém forneça nenhum código enviado por SMS para estranhos. Também é válido ressaltar que amigos e parentes não podem emprestar dinheiro nesse caso, ou menos fazer transferências, pagar boleto, etc. Lembrando que, se você tiver que pedir algo para seus conhecidos, pode fazê-lo por ligação ou pessoalmente, onde se está cara a cara, ou voz a voz, sem preocupação com golpes.

Dicas seguras para não ser mais uma vítima de golpes financeiros

As dicas principais são:

Em primeiro lugar, se atentar ao passar dados, especialmente pessoais ou bancários. Portanto, desconfie das ligações que se dizem ser de funcionários de instituições financeiras e bancárias. Ninguém liga dessa forma para clientes.

Além do mais, fique espero com solicitações suspeitas e também com avisos acerca de clonagem do cartão. Dessa forma, quando esses golpes financeiros acontecerem, você estará mais seguro.