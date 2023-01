INFORME GERAL para quem possui CPF

A Câmara dos Deputados aprovou recentemente uma proposta que prevê uma alteração no Cadastro de Pessoa Física (CPF). Agora, a proposta segue para sanção do presidente da República.

A saber, a alteração diz respeito ao uso do CPF como único documento, substituindo o uso do número do RG. De acordo com o projeto, o CPF deve estar presente em cadastros e documentos de todos os órgãos públicos.

Dessa forma, caso o projeto seja aprovado, o CPF deverá ser utilizado em todos os documentos, como certidões, seja as de casamento, nascimento e óbito, além de identificação frente ao Instituto Nacional do Seguro Social, no Número de Inscrição do Trabalhador (NIT), na carteira de trabalho, na Carteira Nacional de Habilitação (CNH), e outros.

Novo RG já pode ser baixado no celular

Recentemente, o Governo anunciou que os brasileiros que já emitiram a nova carteira de identidade, já podem instalar o RG Digital. A ferramenta foi criada para facilitar o dia a dia do cidadão, que pode ir para qualquer lugar sem estar com o documento físico em mãos.

Para ter acesso a versão digital é bem simples. Para isso, basta baixar o aplicativo no seu celular e depois fazer a validação por meio do QR Code.

RG Digital

Inicialmente, o cidadão deve verificar se o seu estado já está disponibilizando o documento digital. É importante destacar que cada unidade da federação é responsável por registrar os seus cidadãos. Abaixo, veja a lista dos estados que permitem baixar o RG Digital:

Passo a passo de como instalar o RG Digital

Como já mencionado, para instalar o RG na versão digital é bem simples, basta seguir o passo a passo:

Baixe o app no link acima; Clique na opção adicionar RG; Escaneie o QR Code no verso do documento impresso; Realize o reconhecimento facial; Crie uma senha para acessar o documento digital.

Mudanças do novo RG?

No início deste ano, o Governo Federal lançou um novo modelo da Carteira de Identidade Nacional (CIN). Dentre tantas mudanças, confira as principais:

Autenticação do documento através do QR Code;

Biometria obrigatória (impressão digital da pessoa);

Identificação se o titular é doador de órgão ou não;

Constará a naturalidade do cidadão;

Adoção do padrão internacional código MRZ (mesmo código que contém nos passaportes);

Presença do grupo sanguíneo e fator RH no documento;

Utilização exclusiva do número do Cadastro de Pessoas Físicas ( CPF );

); Uniformização da Carteira de Identidade para todo território nacional.