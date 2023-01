iniciar um trabalho é um desafio

Foto: Reprodução

Adaptação é a palavra-chave nesse caso. Novos horários, novos colegas e uma cultura completamente diferente da que você estava acostumado(a). Um território desconhecido.

A observação vai ser a sua maior melhor aliada nesse momento que você procura se adequar ao novo ambiente. Sei que bate aquele medo de perguntar e responder ao novo chefe e de corresponder às expectativas dos colegas. Mas não seja tão duro(a) assim consigo mesmo(a). A primeira semana é sempre de adaptação, o que você não pode fazer é depois de 01 mês no novo cargo continuar usando a desculpa de que está se adaptando.

Tenha sempre disposição para perguntar quando tiver dúvidas e entender melhor como os outros profissionais atuam. Nos primeiros meses procure não emitir muita opinião, se ainda não compreendeu a cultura da empresa. Observar primeiro, lembra? Nas primeiras semanas todo cuidado é pouco para não cometer o famoso SINCERICÍDIO.

Lembre que esse momento de começar de novo é tempo para otimismo e proatividade. Então, mostrar disposição para executar tarefas e assumir desafios são bem-vindos.

Aqui vão 03 dicas para quando você assumir um novo emprego:

01- Disposição e cabeça aberta para novos conceitos. Assim você se adapta melhor.

02- Mostre receptividade com as dicas dos seus novos colegas. Mesmo que você já saiba ou acha que sabe tudo.

03- Pergunte como funciona a máquina de café. Essa é uma forma de se conectar com as pessoas.

No mais, assuma a responsabilidade das funções designadas, esteja comprometido(a) com seu trabalho e seja pontual nas reuniões. No início tudo pode parecer um pouco difícil, mas a medida que você se adapta, vai aos poucos conquistando seu espaço e se sentindo parte integrante da empresa

