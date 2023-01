INOVA (ES) oferece 991 vagas em processo seletivo; salários até R$ 15,2 mil

A Fundação Estadual de Inovação em Saúde de Capixaba (INOVA Capixaba), no estado do Espírito Santo recebe a partir do dia 1º de fevereiro as inscrições para processo seletivo que visa o preenchimento de 991 vagas para contrato imediato e por tempo determinado.

As vagas contemplam candidatos com nível fundamental, médio/técnico e superior para atuação no Hospital Dório Silva e outros hospitais da Grande Vitória.

Os salários da oferecidos pela INOVA – ES chegam até R$ 15,2 mil.

A banca responsável pelo processo seletivo é o Instituto Consulplan.

Vagas e salários INOVA – ES

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível fundamental

Auxiliar Administrativo – 4 vagas;

Auxiliar de Farmácia – Área Hospitalar – 31 vagas;

Auxiliar de Manutenção Predial – 3 vagas;

Bombeiro Hidráulico – 8 vagas;

Camareira – Área Hospitalar – 25 vagas;

Copeiro – Área Hospitalar – 1 vaga;

Pedreiro – 2 vagas;

Pintor – 2 vagas;

Porteiro – 2 vagas;

Marceneiro – 1 vaga;

Motorista – 2 vagas;

Motorista Socorrista – 4 vagas;

Auxiliar de Almoxarifado – 6 vagas.

Nível médio/técnico

Assistente Administrativo – 20 vagas;

Assistente Administrativo – Área Assistencial – 4 vagas;

Assistente Administrativo Financeiro – 1 vaga;

Recepcionista – Área Hospitalar – 16 vagas;

Assistente Administrativo de Folha de Pagamento – 2 vagas;

Assistente Administrativo de Desenvolvimento de RH – 2 vagas;

Assistente Administrativo de Faturamento Hospitalar – 4 vagas;

Assistente Administrativo de Prestação de Contas – 1 vaga;

Recepcionista – 10 vagas;

Técnico de TI – Tecnologia da Informação – 8 vagas;

Técnico de Eletrotécnica – 8 vagas;

Técnico de Segurança do Trabalho – 4 vagas;

Técnico Eletricista – 1 vaga;

Técnico Hidráulico – 1 vaga;

Técnico de Refrigeração – Área Hospitalar – 2 vagas;

Técnico de Nutrição – 2 vagas;

Técnico de Laboratório – 30 vagas;

Técnico de Enfermagem de Acolhimento – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem de Centro Cirúrgico – 40 vagas;

Técnico de Enfermagem de CME – 30 vagas;

Técnico de Enfermagem – Hemodinâmica – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem de Unidade Internação AVC – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem de Unidade Internação Neurocirurgia – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem de Unidade Internação Vascular – 1 vaga;

Técnico de Enfermagem de Unidade Internação Clínica Ortopédica – 1 vaga;

Técnico de Manutenção em Equipamentos Médicos – Área Hospitalar – 2 vagas;

Técnico de Enfermagem de Nefrologia – Hemodiálise – 4 vagas;

Técnico de Enfermagem de Urgência e Emergência Adulto – 42 vagas;

Técnico de Enfermagem de Unidade de Tratamento Intensivo – UTI Adulto – 150 vagas;

Técnico em Enfermagem de Unidade de Internação em Clínica Médica e/ou cirúrgica adulto – 8 vagas;

Técnico de Enfermagem de Endoscopia Digestiva – 8 vagas;

Técnico de Enfermagem de Transporte Interno Hospitalar – 20 vagas;

Técnico de Enfermagem de Centro Cirúrgico – 5 vagas;

Técnico em Enfermagem de Unidade de Tratamento Intensivo (UTI) Adulto – 60 vagas;

Técnico de Enfermagem de Unidade de Internação em Clínica Médica e/ou Cirúrgica Adulto – 100 vagas;

Técnico em Enfermagem de CME – 5 vagas;

Técnico de Enfermagem de Unidade Hospitalar – 13 vagas;

Técnico de Enfermagem de CCIH – 3 vagas;

Técnico de Enfermagem de Transporte Interno Hospitalar – 1 vaga;

Técnico de Laboratório – 6 vagas;

Técnico de Manutenção em Equipamentos Médicos – área hospitalar – 10 vagas.

Nível superior completo

Analista de Folha de Pagamento – 2 vagas;

Analista de Desenvolvimento de RH – 2 vagas;

Analista de Suprimentos – 3 vagas;

Analista Financeiro – 3 vagas;

Analista Contábil – 2 vagas;

Analista de Atendimento ao Cliente – 1 vaga;

Analista de Comunicação – 1 vaga;

Analista de Faturamento Hospitalar – 1 vaga;

Analista de Patrimônio – 2 vagas;

Analista de Gestão da Qualidade – 1 vaga;

Assistente Social – 9 vagas;

Psicólogo – 8 vagas;

Engenheiro de Segurança do Trabalho – Área Hospitalar, Farmacêutico Hospitalar – 2 vagas;

Farmacêutico Clínico – 8 vagas;

Fonoaudiólogo – 7 vagas;

Fisioterapeuta – Unidade de Terapia Intensiva – 30 vagas;

Nutricionista Clínico – 3 vagas;

Enfermeiro do Trabalho – Área Hospitalar – 1 vaga;

Enfermeiro do Centro Cirúrgico – 3 vagas;

Enfermeiro CCIH – 3 vagas;

Enfermeiro CME – 6 vagas;

Enfermeiro da Qualidade – 1 vaga;

Enfermeiro de Nefrologia/Hemodiálise – 1 vaga;

Enfermeiro de Unidade de Terapia Intensiva Adulto – 15 vagas;

Enfermeiro de Internação Domiciliar – 1 vaga;

Analista Clínico – Agência Transfusional (Bioquímico ou Biomédico ou Biólogo) – 1 vaga;

Enfermeiro do NIR – 8 vagas;

Enfermeiro de Unidade de Internação em Clínica Médica e/ou Cirúrgica Adulto – 10 vagas;

Enfermeiro de Núcleo de Segurança do Paciente – 1 vaga;

Enfermeiro Unidade de Terapia Intensiva Adulto – 60 vagas;

Analista de Licitações – 6 vagas;

Analista de Engenharia Clínica – 1 vaga;

Analista de Ensino e Pesquisa – 1 vaga;

Enfermeiro de Educação e Pesquisa – 2 vagas;

Enfermeiro de Unidade de Internação em Clínica Médica e/ou Cirúrgica Adulto – 30 vagas;

Farmacêutico Hospitalar – 5 vagas;

Nutricionista Clínico – 6 vagas;

Enfermeiro de Centro Cirúrgico – 2 vagas;

Enfermeiro de CME – 1 vaga;

Analista de Prestação de Contas – 2 vagas;

Enfermeiro de Unidade de Internação Cuidados Paliativos Adulto – 1 vaga;

Enfermeiro do NIR – 1 vaga;

Assistente Social – 4 vagas;

Psicólogo – 2 vagas;

Enfermeiro de CIHDOTT – 1 vaga;

Analista Clínico – Agência Transfusional (Bioquímico ou Biomédico ou Biólogo) – 6 vagas;

Farmacêutico Clínico – 1 vaga;

Médico do Trabalho – 1 vaga;

Médico de Regulação – 1 vaga;

Médico de Diagnóstico por Imagem – 1 vaga.

Os salários oferecidos pela INOVA – ES variam entre R$ 1.302,00 a R$ 15.264,00 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 44 horas semanais.

O edital ainda prevê auxilio alimentação e outros benefícios aos aprovados.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato precisa comprovar escolaridade mínima para o cargo, além de outros requisitos importantes, dependendo das atribuições de cada cargo.

O candidato também precisa ser maior de 18 anos, brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso de candidatos do sexo masculino) e não apresentar antecedentes criminais.

Inscrições INOVA – ES

Os interessados em participar do processo seletivo para a INOVA – ES devem realizar a inscrição entre os dias 1 a 15 de fevereiro de 2023, diretamente pelo site do Consulplan, organizadora responsável pelo certame.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 25,00 a R$ 35,00.

Etapa processo seletivo INOVA – ES

O processo seletivo para a INOVA – ES contará com a seguinte etapa:

Prova de títulos de caráter classificatório apenas para os cargos.

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações sobre o processo seletivo INOVA ES.