Inscrições Abertas para o concurso PGE ES

O concurso PGE ES (Procuradoria-Geral do Estado do Espírito Santo) prevê oito vagas para início imediato para o cargo de procurador. Além disso, o concurso ainda fará um cadastro reserva.

As vagas são para as pessoas que possuem graduação em Direito e possuem cadastro na Ordem dos Advogados Brasileiros (OAB). Essas vagas possuem um salário inicial de mais de 22 mil reais.

Saiba mais sobre detalhes sobre o concurso PGE ES no artigo abaixo!

Como se inscrever?

A inscrição no concurso PGE ES ocorre de forma online, no site oficial do evento da Cebraspe, que é a responsável por organizar o processo seletivo. Para se inscrever, além do cadastro, o candidato precisa pagar uma taxa de R$ 198,00.

O interessado em uma vaga poderá se inscrever até às 18 horas do dia 7 de fevereiro de 2023. Além disso, o candidato precisa seguir as instruções do edital para garantir que todo o processo está correto e a inscrição é válida.

As vagas possuem como pré-requisito a certificação em graduação de Direito, assim como o registro permanente na OAB. Além disso, o edital descreve outras exigências necessárias para ocupação das vagas. Por isso, antes de realizar a inscrição, o candidato precisa conferir se ele possui tudo que a vaga pede.

O que faz um Procurador?

O concurso PGE ES abriu 8 vagas para o cargo de Procurador do Estado de 1ª categoria. Além de criar um cadastro reserva pelo tempo de duração do certame, que é de dois anos, após a homologação do resultado final.

O Procurador do Estado funciona como um advogado dos interesses do estado, sendo o representante legal dele. Dentro da carreira, existem duas vertentes de atuação possíveis: representação federal e consultoria e assessoria jurídica.

O Procurador do Estado que atua na representação federal defende a unidade federativa perante o poder judiciário. Em contrapartida, o Procurador que atua na consultoria e assessoria jurídica é responsável por avaliar se os procedimentos internos estão dentro da legislação vigente. Assim, ele deve fiscalizar todas as atividades.

Quais são as etapas do concurso PGE ES para procurador?

O concurso PGE ES possui seis etapas diferentes. A primeira delas é a prova objetiva, de caráter classificatório e eliminatório. A segunda etapa é uma prova escrita. Contudo, ambas serão no dia 26 de março, ou seja, essas duas etapas acontecerão juntas.

Logo após essas etapas, virá a prova oral, no dia 25 de maio. E, depois do resultado dela, acontecerão a avaliação de títulos, que será online, a investigação social e o exame de sanidade física e mental. As três primeiras etapas possuem caráter classificatório e eliminatório, a avaliação de títulos possui caráter classificatório e, as duas restantes, possuem caráter eliminatório.

Todo o conteúdo das três provas do concurso PGE ES para procurador está disponível no edital. Assim, o candidato pode consultá-lo, no site, para conseguir direcionar melhor os estudos.

O candidato que passar no concurso terá um salário inicial de R$ 22.016,07 e a carga horária de trabalho semanal será de 40 horas.