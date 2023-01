Inscrições estão abertas para definir Rainha do Carnaval de 2023

Foto: Valter Pontes/ SECOM

A folia está de volta e com ele, volta também os títulos do reinado no Carnaval. Estão abertas as inscrições para concorrer ao título de ‘Rainha do Carnaval de Salvador’.

As candidatas interessadas tem até o dia 28 de janeiro para se inscrever no concurso, com taxa de R$ 300. Neste ano, a Rainha do Carnaval de Salvador, faz parte do movimento social Carnaval Sem Fome.

As inscrições podem ser realizadas na Saúde Ótica, localizada na Av. Vasco da Gama, 367, e acontecem de segunda a sábado 9 às 17h.

Em 2023, após dois anos sem Carnaval, o concurso terá como tema “Toda Menina Baiana…”, e a eliminatória será realizada no dia 29 de janeiro. A grande final será definida no dia 4 fevereiro.

Para concorrer ao título da Rainha do Carnaval, as candidatas precisam atender aos seguintes requisitos:

Maiores de 18 anos, com estatura mínima de 1,65 metros, cursando nível médio ou superior;

Para se inscrever, a candidata deve apresentar: CPF, RG original e fotocópia;

Duas fotografias (1 de rosto e 1 de corpo inteiro em traje de banho);

-Atestado de escolaridade (no mínimo cursando 2º grau);

