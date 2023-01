Inscrições para colégio e creche da PM começam hoje

Foto: Divulgação/PM

Começam nesta terça-feira (3), as inscrições para o sorteio de vagas para o colégio e creche da Polícia Militar (PM). Os interessados devem se inscrever pela internet através dos sites da Polícia Militar da Bahia e da Secretaria de Educação do Estado a partir das 10h do dia 3 de janeiro e até às 13h do dia 6.

O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia no dia 28 de dezembro. Ao todo, são 36 vagas para a creche Nossa Senhora da Graça e 3.632 para os 16 unidades dos colégios militares.

As vagas estão direcionadas para Salvador, Feira de Santana, Alagoinhas, Barreiras, Bom Jesus da Lapa, Candeias, Ilhéus, Itabuna, Jequié, Juazeiro, Teixeira de Freitas e Vitória da Conquista.

Entre as vagas oferecidas na capital, 70% são destinadas para filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 30% para o público externo. Já no interior do estado, 50% das vagas serão destinadas para filhos de militares e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 50% para o público externo.

O sorteio eletrônico será realizado às 10h do dia 13 de janeiro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador.

Para dar mais lisura ao processo, o sorteio será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

CPM na Bahia

Atualmente, 14.562 alunos estudam nas 16 unidades de ensino da Polícia Militar. Além das cinco unidades na capital baiana (Dendezeiros, Luiz Tarquínio, Ribeira, Lobato e Cajazeiras), a Polícia Militar dispõe de colégios nas cidades de Teixeira de Freitas, Alagoinhas, Ilhéus, Itabuna, Feira de Santana, Vitória da Conquista, Candeias, Juazeiro, Jequié, Barreiras e Bom Jesus da Lapa.

