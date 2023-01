Inscrições para cursos técnico do estado de egressos do Ensino Médio terminam nesta sexta

Foto: Divulgação

Terminam amanhã as inscrições para o sorteio eletrônico das mais de 15 mil vagas de cursos técnicos de nível médio para o período letivo 2023.1. A oferta é para quem já concluiu o ensino médio na rede pública de educação ou estudou em escola particular com bolsa filantrópica e deseja uma formação profissional. Segundo o superintendente da educação profissional e tecnológica, ezequiel westphal, são 39 áreas de cursos disponíveis nesse semestre.

“A secretaria está ofertando nesse momento 39 opções de curso no total de 61 cursos que elas estão em todas as modalidades e em 97 municípios e quase todos os territórios de identidade. Então nós passamos a ter desde curso de produção alimentícia, técnica em agroindústria danças, enfermagem, em finanças, instrumento musical, informática, turismo, petróleo e gás, química, enfermagem, teatro. Então existe uma diversidade de cursos no total de 39 opções, obviamente não todos na mesma escola, mas distribuídos em várias unidades escolares”, explica.

Segundo o superintendente, as inscrições devem ser realizadas exclusivamente por meio de formulário eletrônico, disponível no portal da secretaria de educação.

“Basta acessar a pasta da secretaria da educação no site www.educacao.ba.gov.br e lá preencher um cadastro muito simples com o seu nome, dados pessoais e gerar um login e uma senha. Aí acessa ao formulário vai tentar identificar no seu território qual é o município o nome da escola qual curso do seu interesse e o período para fazer entre o período da manhã, da tarde ou da noite”, explica o superintendente.

O sorteio eletrônico vai ser realizado na próxima segunda, dia 16 de janeiro. Os candidatos contemplados, de acordo com o número de vagas ofertadas, devem comparecer às unidades para as quais se inscreveram e realizar a matrícula nos dias 26 e 27 de janeiro. As aulas vão começar no dia 06 de fevereiro.

