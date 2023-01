Inscrições para música do carnaval são prorrogadas em Salvador

Foto: Valter Pontes / Secom

O prazo de inscrições para concorrer a música do carnaval foi prorrogado até a próxima sexta-feira (27). Artistas independentes, bandas e projetos musicais podem registrar canções que farão parte dos hits na folia.

As inscrições são realizadas na sede do Clube Fantoches da Euterpe, no Largo Dois de Julho, na capital baiana, das 9h às 17h. Os interessados podem entregar releases, pen drives, fotos e CD, que representem os artistas. No local, o concorrente vai preencher um formulário para finalizar a inscrição.

O material será entregue aos membros do Conselho Municipal do Carnaval de Salvador (Concar), órgão que fará a avaliação técnica do produto entregue.

Mais de 800 músicas foram inscritas no concurso e a expectativa é que, com a prorrogação, esse número se eleve ainda mais. As músicas devem buscar, além da qualidade, uma identidade e representação da banda e do carnaval.

