Inscrições para programa de estágio VIVO terminam nesta sexta-feira (6)

O ano começou agora, mas alguns processos seletivos já caminham para o fim. É o caso da VIVO, que recebe inscrições para seu programa de estágio apenas até esta sexta-feira (6). Ao todo, estão disponíveis 400 vagas para estudantes do ensino superior, sendo que metade delas são destinadas exclusivamente a universitários negros, reforçando o compromisso de diversidade e inclusão da companhia.

As chances estão espalhadas entre as cidades de São Paulo (SP), Campinas (SP), Barueri (SP), Rio de Janeiro (RJ), Brasília (DF), Belo Horizonte (MG), Belém (PA), Recife (PE), Manaus (AM), Curitiba (PR), Londrina (PR), Caxias do Sul (RS), Porto Alegre (RS), Salvador (BA), Florianópolis (SC) e Maceió (AL).

Podem se candidatar estudantes do ensino superior com formação prevista entre dezembro de 2024 e dezembro de 2025. Para alunos de Tecnólogo, a previsão de conclusão acadêmica deve ser entre julho de 2024 e julho de 2025. Além da capacitação técnica, a empresa procura candidatos que tenham perfil inquieto, curioso, antenado e colaborativo. Eles devem ter, ainda, disponibilidade para estagiar nas localidades onde as vagas estão sendo ofertadas, mas não há limite de idade, nem restrição de curso ou universidade.

Esta é uma ótima oportunidade para quem deseja ingressar no mercado de trabalho, uma vez que os selecionados passarão por uma trilha de desenvolvimento composta por temas baseados nos norteadores da cultura digital colaborativa da companhia: abertura, atitude digital, curiosidade e fazer acontecer com responsabilidade.

Além disso, durante o programa, eles trabalharão temas, metodologias e ferramentas relevantes para o mercado em geral, bem como terão a oportunidade de desenvolver competências comportamentais. Cultura, diversidade e negócios também serão temas frequentes no programa.

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado e uma série de benefícios flexíveis, que incluem vale refeição, vale transporte, planos de saúde e odontológico, seguro de vida e benefício academia, bem como curso de idiomas, day off de (folga) aniversário, smartphone com plano de voz e dados ilimitados e oferta exclusiva com descontos em linha fixa, banda larga, TV e apps gratuitos. Por fim, todos os estagiários poderão trabalhar remotamente duas vezes por semana.

Como se candidatar

Os interessados têm até o dia 6 de janeiro de 2023 para efetivar sua candidatura pelo site https://99jobs.com/vivo/jobs/272043. O processo seletivo será on-line e o Programa de Estágio Vivo 2023 terá duração de 12 a 24 meses, a depender do ano de formação do estudante. Os selecionados serão admitidos entre fevereiro e março de 2023.