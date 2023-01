Inscrições para Selo João Ubaldo Ribeiro acabam nesta semana

Foto: Divulgação

As inscrições para o edital Selo João Ubaldo Ribeiro seguem abertas e serão encerradas na sexta-feira (6), em Salvador. O processo é feito exclusivamente por meio do site da Fundação Gregório de Mattos (FGM), que organiza o certame.

A quarta edição da premiação virá com novidades e terá uma categoria de produção literária voltada ao 2 de Julho, data magna da Bahia. A homenagem ocorrerá como parte das comemorações pelo bicentenário da Independência do Brasil na Bahia, celebrado no próximo ano.

Outra inovação é a inclusão da categoria literatura negra, que poderá ser uma obra produzida nos diversos gêneros literários, desde que aborde questões raciais.

Os autores interessados podem concorrer também nas categorias de contos, dramaturgia, literatura infantil, poesia e romance. Podem enviar seus projetos soteropolitanos e escritores que residem há pelo menos dois anos em Salvador, maiores de 18 anos, como pessoas físicas ou na modalidade de microempreendedores individuais (MEI).

Os autores contemplados em cada categoria receberão prêmio no valor de R$10 mil. Cada obra passará por uma avaliação técnica contratada pela FGM. O prazo para avaliação é de quatro meses.

Cada título terá tiragem impressa de mil exemplares além de serem disponibilizados em formato digital. Lançado pela primeira vez em 2014, o Selo João Ubaldo Ribeiro é um dos projetos de política pública para fomento à leitura e acesso à cultura da FGM.

