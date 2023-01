Inscrições para vagas do colégio da PM são prorrogadas

Foto: Divulgação

As inscrições para o processo seltivo do Colégio da Polícia Militar da Bahia foram prorrogadas após o site apresentar instabilidade. As inscrições são para concorrer também a vagas na Creche da PM Nossa Senhora das Graças/CMEI.

Os interessados devem ser inscrever até 13h de 9 de Janeiro, com o período do final de semana ativo para novas inscrições. Inicialmente, as inscrições estavam previstas para terminar no dia 6 de janeiro.

De acordo com a PM, o site foi normalizado ainda na tarde de quarta-feira (5), pela equipe de tecnologia da Polícia Militar. Ao todo, serão sorteadas 3.666 vagas, sendo 3.632 para as 16 unidades do CPM na Bahia e 34 vagas para a creche (CMEI). As inscrições podem ser realizadas por meio dos sites institucionais da PM (www.pm.ba.gov.br/cpm2023) e da Secretaria Estadual de Educação (www.educacao.ba.gov.br).

Entre as vagas oferecidas na capital, 70% são destinadas para filhos de militares estaduais e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 30% para o público externo. Já no interior do estado, 50% das vagas serão destinadas para filhos de militares e servidores públicos civis da PM e Corpo de Bombeiros, e 50% para o público externo.

O sorteio eletrônico será realizado às 10h do dia 13 de janeiro, no Instituto Anísio Teixeira (IAT), no bairro de São Marcos, em Salvador. Para dar mais lisura ao processo, o sorteio será acompanhado por pais ou responsáveis de candidatos inscritos, representantes do Tribunal de Justiça, Assembleia Legislativa, Ministério Público Estadual, Procuradoria Geral do Estado, Defensoria Pública e associações de classe.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.