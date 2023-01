INSS: Pagamentos de dezembro ainda estão ocorrendo; veja quem recebe nesta quinta-feira (05)

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) está nos seus últimos pagamentos do benefício referente ao mês de dezembro. Nesta quinta-feira (05), recebem o abono aqueles com direito a apenas um salário mínimo com o final do benefício terminado em 9, e os beneficiários que ganham mais que o piso nacional que têm o final do benefício 4 e 9.

O calendário de pagamentos é dividido em dois grupos, um destinado aos segurados que recebem apenas um salário mínimo e outro voltado aos beneficiários que ganham acima do piso nacional, como referido acima. Estão sendo contemplados cerca de 37 milhões de pessoas com direito aos benefícios do INSS.

Vale ressaltar que desse total, 60% recebem um salário mínimo, equivalente R$ 1.212, considerando que o calendário corresponde ao último ano. Contudo, alguns segurados podem recebem acima desse valor, limitado ao teto da autarquia, sendo de R$ 7.087,22 em 2022.

Calendário de dezembro do INSS

Para identificar a data em que receberá os valores, é necessário identificar o dígito final do número de inscrição do benefício. Basta desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço). Veja um exemplo:

Supondo que o número de inscrição seja 123.456.789-0, o dígito final será o 9, e não o 0 que corresponde ao verificador.

Entendido isto, abaixo, confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de dezembro.

Para quem recebe um salário mínimo:

Final do número de benefício 1: 23 de dezembro;

Final do número de benefício 2: 26 de dezembro;

Final do número de benefício 3: 27 de dezembro;

Final do número de benefício 4: 28 de dezembro;

Final do número de benefício 5: 29 de dezembro;

Final do número de benefício 6: 02 de janeiro;

Final do número de benefício 7: 03 de janeiro;

Final do número de benefício 8: 04 de janeiro;

Final do número de benefício 9: 05 de janeiro;

Final do número de benefício 0: 06 de janeiro.

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Final do número de benefício 1 e 6: 02 de janeiro;

Final do número de benefício 2 e 7: 03 de janeiro;

Final do número de benefício 3 e 8: 04 de janeiro;

Final do número de benefício 4 e 9: 05 de janeiro;

Final do número de benefício 5 e 0: 06 de janeiro.

Como consultar os benefícios do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).