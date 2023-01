Integrantes do Rouge comemoram entrada de Aline Wirley no BBB

Foto: E3 Fotografia

Desde que Aline Wirley foi anunciada como uma das participantes do grupo camarote do Big Brother Brasil, o nome da cantora tem sido um dos mais comentados do elenco, em especial pela trajetória no Rouge.

E agora que o programa começou, outras integrantes do grupo comemoraram a participação de Aline no programa. Fantine, inclusive, já havia reagido a participação da cantora no BBB assim que o nome foi revelado no Big Day.

“O [anúncio] mais lindo de todos!”. “De dar orgulho e muita ansiedade. Haja meditação”, brincou ela em entrevista ao Gshow.

Com a exibição da entrada na casa mais vigiada do Brasil, Karin Hils e Li Martins também fizeram questão de comentar sobre a estreia do programa e a participação de Aline.

“Que emoção”, comentou Karin Hils. Nas redes sociais, ela chegou a comentar que a amiga estava bem calma na estreia.

“Eu estou toda arrepiada”, disse Li Martins.

Polêmicas no Rouge

Em 2022, surgiu na web rumores sobre algumas polêmicas envolvendo os bastidores do grupo Rouge. Uma entrevista de Fantine repercutiu, em especial porque a cantora revelou que nunca se deu bem com Luciana Andrade.

“Não faço questão de ser amiga dela Essa é a verdade. Eu quero ter o direito de não gostar de uma pessoa. Não gosto, não convivo bem. Nossos valores humanos são incompatíveis”, disse a loira na época.

Leia mais sobre BBB no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.