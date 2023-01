Internautas criticam escolha de ‘anônimos’ conhecidos para o BBB

Foto: Reprodução/ Gshow

Foi-se o tempo em que o anonimato era uma dádiva para o Big Brother Brasil. A possibilidade de se tornar conhecido com a visibilidade que o reality dava a quem veio do nada, especialmente no mundo da internet, era um dos maiores atrativos da era digital.

No entanto, as últimas edições do BBB ligou um alerta no público. Os anônimos, que antes não passavam de “um conhecido do primo distante da cidade vizinha do meu amigo”, se tornaram micro e até macro influenciadores digitais.

O elenco da edição de 2023 do Big Brother Brasil virou motivo de piada na web, pelo fato de ter integrante da Pipoca com mais seguidores que os famosos do Camarote.

Pensando nisso, o iBahia preparou uma lista com a Pipoca Gourmet, os “anônimos” do BBB que já não ocupam o posto de total desconhecidos do público.

Ex affair de Anitta, Luísa Sonza e Gabi Lopes: Gabriel Tavares, de 24 anos, entrou no BBB pela Casa de Vidro e se gaba de alguns títulos. Seguido por Anitta e Luísa Sonza no Instagram, o modelo confessou que já teve affair com as musas do pop, além de ter se relacionado com a empresária e influenciadora Gabi Lopes.

Affair de Lucas Lucco: o cantor de sertanejo pode não ter entrado na casa, porém, Larissa Santos leva um pouco do artista para a casa. A sister, que já contava com mais de 100 mil seguidores antes de ser anunciada, já trocou mensagens com o artista e é seguida pelo ex-BBB, ex-A Fazenda e ex-No Limite Bil Araújo.

Noitada com ex-BBBs: Ricardo chamou atenção na web pelo físico e perfil, e ao fazer uma investigação básica na web, o sergipano tem certa intimidade com o reality. Em uma das publicações do bonitão, é possível ver ele curtindo uma noitada exclusiva na companhia de Felipe Prior, Paulo André e Pedro Scooby.

Maquiadora reconhecida por Juliette: o perfil da potiguar Marília foi um dos que mais surpreendeu. A maquiadora é uma verdadeira sensação na web e só no Instagram já tinha mais de 780 mil seguidores antes de ser anunciada oficialmente no BBB. A sister é amiga da campeã do Big Brother Portugale e é seguida por Juliette.

