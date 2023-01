O novo investidor deve se atentar a alguns pontos para elevar sua chance de sucesso dentro do mercado, por isso, é fundamental realizar um planejamento financeiro que contemple suas particularidades.

Investidor: dicas para planejar sua entrada no mercado de investimentos

É possível elevar a sua rentabilidade de forma segura. Entretanto, é importante definir suas metas e ter cuidado com promessas de ganhos muito fáceis na internet.

Defina o seu perfil de investidor

A definição do seu perfil é um ponto importante para direcionar o seu planejamento. Entretanto, é relevante destacar que o seu perfil pode ser modificado com o passar do tempo. Em suma, o investidor pode ser conservador, moderado ou arrojado, considerando o seu grau de tolerância ao risco do investimento.

Comece pela renda fixa

Especialistas aconselham que os novos investidores entrem no mercado por opções de renda fixa. Dessa forma, poderá entender de forma prática o funcionamento do fluxo dentro dessa modalidade. Além disso, são muitas as opções de renda fixa que permitem que o investidor saiba o valor que será resgatado no final do contrato.

Defina suas metas em curto, médio e longo prazo

Definir metas é fundamental para direcionar o início do seu processo. Além disso, com o passar do tempo, é necessário que represente suas metas e verifique suas opções.

Considere um planejamento de aposentadoria ou adquirir um objeto que deseja adquirir neste mês, visto que são objetivos que devem ser planejados dentro do seu fluxo financeiro pessoal.

Diversifique sua carteira de investimentos

A diversificação é fundamental para suas finanças no mercado de investimentos. Especialistas aconselham que o investidor diversifique a distribuição do seu capital para minimizar as perdas em uma única opção. Além disso, essa é uma forma viável de planejar suas finanças em longo prazo.

Acompanhe as mudanças do mercado

Diversos fatores impactam o mercado e, por consequência, o rumo dos investimentos. Assim sendo, é necessário acompanhar a volatilidade da economia e os fatores externos de maneira objetiva.

Além disso, lembre-se de que ao investir que está assumindo os riscos de ganhos e perdas. Por isso, quanto mais conseguir se atualizar constantemente, mais segura será a sua jornada como investidor.

Tenha cuidado com golpes

Promessas muito dinâmicas de riqueza rápida devem ser analisadas com desconfiança pelo investidor. É importante que tenha clareza que o mercado de investimentos funciona de maneira não linear e requer paciência e conhecimento.

Sendo assim, tenha cuidado com promessas muito fora do que você encontrar no mercado de forma oficial, já que há muitos esquemas de pirâmides que são oriundos de empresas disponíveis na internet. Portanto, procure sempre por empresas de sua confiança, como instituições bancárias e corretoras de valores.