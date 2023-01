Para diversificar suas opções no mercado de investimentos, é importante que faça um planejamento financeiro que contemple suas necessidades e questione pontos relevantes para destacar suas particularidades dentro do seu processo.

Investimentos: dicas de planejamento financeiro para entrar no mercado

A popularização do mercado de investimentos atrai cada vez mais novos investidores. Entretanto, é necessário se atentar ao mercado e questionar pontos específicos para o direcionamento do seu planejamento.

Cuidado com golpes

Primeiramente, tenha cuidado com golpes e fraudes. Há muitas promessas de riqueza rápida na internet, sendo que a maior parte são esquemas de pirâmides que, por muitas vezes, possuem uma pessoa física interessada em intermediar seus investimentos. Sendo assim, esse é um ponto de atenção para o novo investidor.

Comece por renda fixa

As opções de renda fixa são recomendadas para quem deseja investir, já que ao iniciar no mercado através das opções de renda fixa, poderá obter um parâmetro sobre a realidade do mercado e entender de forma prática o funcionamento dessas opções. Assim sendo, o tesouro direto e o certificado de depósito bancário são opções viáveis para novos investidores, por exemplo.

Busque por sites oficiais

Se informar por meio de fontes oficiais é primordial para elevar suas chances de sucesso e sua segurança dentro do mercado de investimentos. É importante que busque informações atualizadas sobre a economia e sua volatilidade em sites como o Banco Central do Brasil (BCB), a Bolsa de Valores do Brasil (B3) e fintechs de sua confiança.

Considere as suas particularidades

Alguns questionamentos podem ser viáveis para o novo investidor, tais como:

Qual é o valor total que possui para investir?

Dentre as opções de renda fixa , quais acredita que atendem a sua necessidade de viabilizar uma reserva de emergência?

Qual opção atual do mercado de investimentos é viável para realizar um planejamento de aposentadoria?

Qual é a possibilidade de resgatar valores investidos antes dos respectivos contratos terminarem?

Dentre outros pontos importantes para que avalie o mercado e suas possibilidades, de modo que o seu planejamento faça sentido para seus objetivos em curto, médio e longo prazo.

Analise a economia e seus impactos nos investimentos

Portanto, é muito importante que considere o planejamento financeiro para se tornar um investidor de forma objetiva e gradativa, de modo que tenha cuidado com promessas de ganhos elevados e acompanhe a volatilidade do mercado e os diversos fatores que impactam a economia de forma direta e indireta.