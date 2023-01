IPMH – SP anuncia Concurso público para Oficial Administrativo

Em São Paulo, o Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra (IPMH) faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o provimento de uma vaga no cargo de oficial administrativo.

Para concorrer a função, é necessário que os candidatos devem ter ensino médio/técnico ou técnico equivalente, idade mínima de 18 anos, dentre outros requisitos especificados no edital. O salário oferecido será no valor de R$ 2.182,34 ao mês, por carga horária de 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever a partir das 9h do dia 24 de janeiro até às 23h59 do dia 7 de fevereiro de 2023, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Sigma Assessoria. O valor da inscrição está fixo em R$70,00.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório) com questões distribuídas entre as disciplinas de língua portuguesa, matemática, informática e conhecimentos específicos. As avaliações serão aplicadas no dia 26 de fevereiro de 2023.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

a) manter os serviços de protocolo, expediente e arquivo; b) administrar os serviços relacionados com o pessoal, tais como: confecção de holerites, distribuição, e confecção de folha de pagamento mensal do IPMH; c) manter os serviços relacionados com a aquisição, recebimento, guarda e controle de materiais; d) elaborar e transcrever em livros próprios os contratos, termos editais, licitações e atas, inclusive no recolhimento de assinaturas junto aos conselheiros; e) Organizar e manter a documentação dos processos de adiantamento; f) Organizar o setor de compras, almoxarifado e patrimônio do Instituto de Previdência Municipal dos Servidores Públicos da Estância Turística de Holambra (IPMH), através de fichas e chapeamento dos bens patrimoniais; g) Atendimento telefônico de fornecedores, segurados, etc.; h) Manter os serviços de agenda do Superintendente Chefe e controle de visitas e reuniões; i) Realizar os serviços junto às agências bancárias, como pagamentos e depósitos; j) Supervisionar os serviços de limpeza e portaria do IPMH.

EDITAL nº 001/2023

?