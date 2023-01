IPVA 2023: Veja como pagar o imposto com o cartão de crédito

Em breve, os proprietários de veículos terão que pagar o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores). O tributo anual, que já não é barato, pode ter um aumento neste ano. Isso se deve a valorização dos automóveis diante a pandemia da Covid-19.

Desse modo, para evitar mais transtornos, é importante que o condutor procure formas mais práticas de pagar a cobrança. Pensando nisso, separamos neste artigo alternativas de como pagar o seu IPVA de 2023 com o cartão de crédito utilizando as carteiras digitais.

Pagamento do IPVA com as carteiras digitais

Caso o Departamento de Transito (Detran) do seu estado permita gerar boleto, é possível quitar a dívida através de carteiras digitais. Abaixo, confira as condições de pagamento do IPVA em algumas carteiras digitais:

1. 99Pay

Os motoristas que optarem pelo 99Pay, terão que pagar um valor de 3,99% para pagamentos à vista de boleto utilizando o cartão de crédito. Caso opte pelo parcelamento em até 12 vezes, terá um acréscimo a cada parcela, a depender das divisões.

2. AME Digital

Pelo AME Digital, o cidadão terá um cobrança de 2,49% para pagamentos à vista. Ao optar pelo parcelamento, terá um acréscimo de 3,49% por parcela.

3. PicPay

Em setembro do ano passado, houve um reajuste na porcentagem cobrada em transações com o cartão de crédito. Sendo assim, para o pagamento à vista com a ferramenta, o usuário terá que pagar uma porcentagem de 4,99%. Já para o parcelamento em até 12 vezes, terá um acréscimo a cada parcela, que pode variar de acordo com a quantidade escolhida.

4. RecargaPay

Pela RecargaPay, há variações de taxa conforme o público de usuários. Para os assinantes do plano Prime+, é cobrado um valor de 1,49% para pagamentos de conta de consumo com o cartão de crédito. Para os demais clientes, é cobrado 1,99%. Optando pelo parcelamento em até 12 vezes, terá um acréscimo a cada parcela, a depender das divisões.

5. Mercado Pago

Por fim, o Mercado Pago cobra taxas de 3,99% no pagamento de qualquer boleto bancário com o cartão de crédito. Com o parcelamento em até 12 vezes, você terá um acréscimo a cada parcela, como nas outras opções.

Aumento do IPVA em 2023

Inevitavelmente, proprietários de veículos já podem esperar por um aumento nos valores do IPVA em 2023. De acordo com a Secretaria da Fazenda e Planejamento, ainda não foi divulgado o calendário com os novos valores. De todo modo, ao analisar a situação do país, é possível prever que o valor do tributo será de fato reajustado novamente.

Nos últimos dois anos, considerando os impactos da pandemia da Covid-19, a Tabela FIPE, usada no cálculo do imposto, tem subido mensalmente. Agora, a expectativa é que essa tabela se estabilize, no entanto, os proprietários ainda serão impactados com a alta acumulada até o mês de setembro.

O aumento do imposto também está relacionado a valorização dos veículos, uma vez que muitas montadoras no país e no mundo fecharam temporariamente em decorrência da crise sanitária. Outro fator importante diz respeito a ausência de peças para montagem, considerando o fechamento das fábricas.