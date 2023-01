IPVA atrasado pode gerar multa de 20% do valor; confira o calendário de pagamento deste ano

O IPVA (Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores) é um tributo obrigatório para todos aqueles que são proprietários de veículos. O calendário de pagamento deste ano já foi divulgado. Dessa forma, é importante que os motoristas fiquem atentos para não perderem as datas.

A Secretaria de Fazenda de São Paulo emitiu, recentemente, informações para que o imposto seja pago com antecedência. É importante salientar que, além da cota fixa, os proprietários de veículos também podem optar pelo parcelamento do tributo.

Ainda, é válido destacar que o motorista que atrasar o IPVA por mais de 60 dias, pode receber multa de até 20% do valor, além de perder o licenciamento do veículo, bem como ter o nome inscrito na Dívida Ativa.

Quando posso pagar o IPVA?

Os condutores que possuem a placa com o final de número 1 já podem efetuar o pagamento da parcela única do IPVA 2023 a partir desta quarta-feira, 11. O motorista que realizar o pagamento nesta data ganhará 3% de desconto no valor total.

O parcelamento do valor do imposto também será disponibilizado nesta quarta-feira, 11 de janeiro. É importante destacar que todos os proprietários de veículos devem quitar as parcelas até o dia 24 de maio. Confira abaixo o calendário.

Como consultar e realizar o pagamento do IPVA?

Os motoristas podem consultar o imposto nos terminais de autoatendimento, internet banking e aplicativos de celular disponibilizados pelos bancos, bastando informar o número do Renavam.

Além disso, a verificação pode ser feita por meio do portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento (Sefaz-SP), mediante o número do Renavam e placa do veículo.

Quem pode pedir isenção do IPVA 2023?

A saber, cada estado é responsável por determinar as regras quanto ao pagamento do IPVA. No entanto, existem alguns critérios que podem ser considerados federais. Dessa forma, é possível ter a isenção do tributo: os carros mais antigos, proprietários com doença grave, ou que tenha uma profissão relacionada ao veículo. Confira:

Isenção por ano de fabricação

Veículos com 10 anos de fabricação são isentos no:

Amapá e Rio Grande do Norte.

Veículos com 15 anos de fabricação são isentos na:

Amazonas, Bahia, Ceará, Espírito Santo, Paraíba, Pará, Maranhão, Rio de Janeiro, Rondônia, Sergipe, Piauí, Tocantins e o Distrito Federal.

Veículos com 18 anos de fabricação são isentos no:

Mato Grosso.

Veículos com 20 anos de fabricação são isentos no:

Acre, Alagoas, Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Veículos com 30 anos de fabricação são isentos em:

Pernambuco e Santa Catarina.

Importante! Apenas os estados de Minas Gerais e Roraima não concedem nenhum tipo de isenção dos veículos de acordo com o seu ano de fabricação.

Isenção por doença grave

Acidente Vascular Cerebral (AVC);

Acidente Vascular Encefálico;

Amputação;

Artrite reumatóide;

Artrodese;

Artrose;

Autismo;

Câncer;

Deficiência mental;

Deficiência visual;

Doença degenerativa;

Doenças neurológicas;

Esclerose múltipla;

Escoliose acentuada;

Lesão por esforço repetitivo (LER);

Lesões com sequelas físicas;

Linfoma;

Manguito rotador;

Más formações ou encurtamento de membros;

Mastectomia;

Nanismo;

Neuropatia diabética;

Paralisia cerebral;

Paraplegia;

Parkinson;

Poliomielite;

Problemas de coluna;

Problema renal crônico com uso de fístula;

Próteses externas ou internas;

Quadrantomia;

Síndrome do túnel do carpo;

Talidomida;

Tendinite crônica;

Tetraplegia;

Tetraparesia.

Isenção por profissão

Taxistas e mototaxistas;

Donos de ônibus e vans de transporte escolar;

Donos de máquinas agrícolas;

Donos de maquinário de construção civil;

Transporte de pessoas com direito diplomático.

De todo modo, é importante verificar com o seu Detran local se essas condições realmente condizem com as regras estabelecidas pelo estado.